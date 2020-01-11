台湾大选结果待出 北京或提前问责整顿国台办?

中国国台办官网昨天刊登中共中央第一巡视组反馈巡视情况，其中提及国台办“领导班子建设”待进一步加强，且“收到反映一些领导干部的问题线索”，已转中央纪委等有关方面处理。官方消息没有提及涉及问题细节，但官方报道指国台办负责人承认落实习近平主席台湾一国两制指示精神不够，许诺改进。

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据中央社今天报道说，中国国台办被指领导干部有问题，线索已送中纪委。国台办主任刘结一则回应，反馈意见“实事求是、切中要害”，将诚恳接受、严肃对待，坚决按照加强巡视整改明确要求，抓好整改落实，确保取得扎实成效。

根据公告，2019年9月至11月，中共中央第一巡视组对中央台办（国台办）进行常规巡视，近日举办反馈会议。

据中央第一巡视组组长黄先耀在会中提及，巡视发现，中央台办学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入… 日常监督比较薄弱，防范廉政风险不够到位，存在形式主义、官僚主义问题… 领导班子建设有待进一步加强，干部队伍建设仍然存在一些短处，基层党建存在薄弱环节”等。

报道指黄先耀并称，“巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理”。

中央巡视工作领导小组成员、办公室主任王鸿津则指“领导班子对巡视整改负总责，主要负责人必须自觉担负起整改第一责任人责任，坚持从本级、本人改起”。纪检监察机关和组织部门要加强巡视整改日常监督，对敷衍整改、虚假整改的严肃问责。

刘结一则回应，“中央巡视组反馈的意见实事求是、切中要害；提出的整改意见明确具体、操作性强。中央台办诚恳接受、严肃对待，坚决按照加强巡视整改明确要求，抓好整改落实，确保取得扎实成效”。刘结一并强调，将“夯实政治责任，把中央巡视反馈意见整改落实作为检验对党忠诚的‘试金石’，坚持自我革命精神，高标准抓好整改，举一反三、标本兼治，常态化巩固成效，切实以巡视整改为契机，扎实推进各方面工作”。

据该报道说，国台办，全称“国务院台湾事务办公室”。但实际上，它还有另一个名称是“中共中央台湾工作办公室”，简称“中台办”、“中央台办”或“中共中央台办”。同一个单位却有两种名称，在中国的党政体制里十分常见，俗称“一套班子、两块牌子”。