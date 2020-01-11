台湾大选高投票率 官方说75%获700万票即能当选 蔡英文现获票218万

开票在即，总统大选及立委选举投票11日举行，不少民众早已返乡，一早投下神圣一票。上报引述据中选会公布选举人数，逾1931万人有总统投票权，以投票率75%来算，正副总统候选人要拿下700万票才会当选。

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据上报今天报道说，现正开票，若投票率7成五，中选会预估700万票可当选总统。

据中选会公布选举人数，逾1931万人有总统投票权，以投票率75%来算，正副总统候选人要拿下700万票才会当选。

中央选举委员会公布，第15任总统副总统及第10届立法委员选举人人数，总统、副总统选举人人数为1931万1105人。立委部分，全国不分区及侨居国外国民立法委员选举人人数为1931万2105人，区域立法委员选举人人数为1880万6913人，平地原住民立法委员选举人人数为19万9833人，山地原住民立法委员选举人人数为21万5115人。

据中选会说，这次选举六都可投票人数总计为1337万3945人，占全国总票人数69.27%，其中以新北市332万1459人最多，也是全国唯一突破300万的县市。