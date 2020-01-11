多于九成区议员拒见二把手 民主派抵制见效 陆续有来 区议会由合作转斗争

作为香港第二把手的政务司司长张建宗，初尝区议会不再由建制派把持的味道，在当局召开的新任区议员简介会上，由于民主派区议员抵制，只有40名区议员出席，约为区议员总数的9%，意味建制派区议员中亦有三成多人不给面子地缺席。张建宗会后表示，对被抵制感到失望，但未来会保持沟通。

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有关抵制似乎陆续有来，部分泛民政党及新任区议员表明，将会抵制政府于本月底举行的民政事务局新春酒会。中西区十名民主派区议员8日以港府坚拒就反修例风波成立独立调查委员会为由，抵制局方春茗；民主民生协进会10日亦表明不会出席该春茗，认为要与市民共同进退，而非与政权把酒言欢；公民党全体立法会议员也表明不会赴会，批评政府对市民的清晰要求装聋；民主党则仍在商议中，据了解，该党区议员倾向缺席，但有人欲借机向政府示威。

昨(10日)午的新任区议员简介会有九位高层官员出席，但到场的区议员只有40人，占452名区议员的9%。现场所见，出席者都是建制派或报称独立无党派人士，若以建制派获得52席计算，即有多于三成的建制派没有出席「撑场」。

政务司长张建宗会后表示，约2.5小时的简介会上，政府只用了约20分钟简介，其后便与出席者交流，20名发言区议员生聚焦民生议题，强调交流「相当有用」，港府会继续虚心听取意见。

出席的区议员中，属于民建联的观塘区议员颜汶羽表示，简介会有利区议员和官员就地区议题深入交流，不认同会晤是「公关骚」。他不认同民主派区议员抵制会面，认为区议员尤如政府与市民之间的桥梁，拒绝和政府交流等于「断桥」，不利区议会履行职能。他和其他出席者均呼吁官员多直接到区内与市民沟通。

张建宗只是表示，22名核心部门公务员首长，未来四年会走遍所有区议会，但没有承诺问责班子会走访全港十八区，只表示司局长会按政策需要、在适当时间咨询区议会。