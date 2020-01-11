孟晚舟案再上台前 加政府有新压力 司法或倾向法办引渡

加拿大司法庭讯中国华为财务总监孟晚舟引渡美国案，20日过堂聆讯，引发孟晚舟案多方角力再次跃上台面。加方没有报告中国压力减退，相反多位前重量级官员发声警告，为加拿大利益应当释放孟晚舟。台湾官方敦促加拿大不应屈从中国压力与威胁。加拿大司法显示法办孟晚舟意向，并指孟晚舟在加拿大也涉违法。

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据美国之音今天报道说，加拿大司法部支持以涉嫌欺诈向美引渡孟晚舟。据加拿大司法部1月11日表示，对中国最大的网络设备商华为公司首席财务官孟晚舟的指控，在加拿大也是犯罪，应当以涉嫌欺诈将她引渡到美国。

该报道引据美联社消息，在孟晚舟引渡案预定20日在加拿大开庭前，加拿大司法部在递交给法庭的文件中表示，孟晚舟被控的罪名符合引渡条款里的“双重犯罪”原则，即不仅在寻求引渡的国家属犯罪，同时在加拿大也是违法。

孟晚舟的律师团队去年11月辩称，孟晚舟不能被引渡到美国，因为她的被指控行为在加拿大不属违法。加拿大开始受理引渡案时，加拿大并没有对伊朗实施制裁。但加拿大司法部向法庭递交的文件表示，申诉方（孟晚舟）行为本质上是对银行诈欺。申诉方被控多次对一家银行做不实陈述。

据该报道说，美方指控孟晚舟及华为涉及银行欺诈，在华为与伊朗的商业活动上，误导汇丰银行（HSBC），以便继续获得银行的服务。但孟晚舟坚称自己无辜，并抗拒被引渡到美国。

报道称，加拿大2018年12月1日应美国要求，在温哥华国际机场逮捕孟晚舟。事件引发美加与中国关系恶化，中国抓捕两名加拿大人进行报复。