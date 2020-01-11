武汉肺炎现死亡首例 港韩台促华公布病毒基因图谱

武汉市卫生健康委员会(卫建委)公布，当地新型冠状病毒感染的肺炎确诊41人，1人死亡，重症7例，有2人已出院，其余患者病情稳定。包括医务人员在内的全数739名密切接触者，未有出现病征。武汉肺炎出现首宗死亡病例，港府今天稍后会开会讨论，香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超表示，以确诊人数和死亡宗数来看，该病毒的死亡率属于低。根据资料，中东呼吸症的死亡率高达35%，沙士约为17%。

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不过，香港、台湾及韩国等地均促请中国当局公布新病毒的基因图谱，以便制订快速测试剂，缩短检测时间，减轻受测试者和医护人员的压力，港府甚至考虑派员北上，期望获取更多信息。中国传媒9日已报道，武汉肺炎专家组已获得病毒基因，但至今己三天，仍没有像其他地方般迅速把基因图谱送交世界卫生组织以便通报其他国家应对。

根据武汉市卫健委今(11日)晨的公告，当地新型肺炎首名死者是61岁的男性，常年在华南海鲜市场采购货物。他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病，经治疗后，于前(9日)晚出现多器官功能衰竭、肝硬化等多病并发，直接因呼吸循环衰竭死亡。

卫建委专家指出，这次武汉不明原因的病毒性肺炎病例，发病全部在2019年12月8日至本月2日之间，自3日起，没有发现新感染发病病人，亦未发现医务人员感染，重申新病毒没有明确的人传人证据。

身为专家组成员的北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发表示，目前看来，该病毒的致病性较弱，病患病情和整体疫情处于可控状态，但专家组对该病毒的认识，仍在摸索阶段，未来会否有新变化，需要进一步观察研究。

香港方面，至今已接收53宗武汉肺炎怀疑个案，当中22人仍然留医，情况稳定，至今未发现相关的严重肺炎个案。病者虽然曾到武汉，但未有到过当地街市。食物及卫生局长陈肇始今早在电台表示，正与中国国家卫健委相关单位联络，希望取得武汉新型冠状病毒的基因图谱，以便制定快速测试。

香港现时的流感测试可在6至8小时内得出结果，若取得武汉新型冠状病毒图谱，可把测试时间缩短至2至3小时。香港公共医疗医生协会会长马仲仪指出，若能对怀疑个案作出针对性的测试，可以大大缩短隔离期，没有染病的人士能够提早出院，纾缓公立医院病床压力。