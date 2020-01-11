中央社报道，台湾完成总统与立委选举，白宫国安会官员回复记者早前查询电邮中，原称选出新的“政府领袖”，但稍后已改用“总统”。

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白宫国安会不具名资深官员早前回复中央社记者电邮询问，对总统与立委选举结果出炉指出，对于台湾2300万人再次顺利完成自由选举，选出新的“政府领袖”与“立法机关”予以祝贺。

资深官员也表示，台湾是美国重要合作伙伴，也是自由开放印太地区领导者。

不过官员之后再度回复，要求改为，对于台湾2300万人再次顺利完成自由选举，选出新的“总统”与“立法院”予以祝贺。

蔡英文连任 英国外交大臣拉布祝贺

蔡英文成功连任，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）1月11日发表声明表达祝贺。

拉布表示，台湾11日举行的总统与立委选举，见证台湾民主政治的蓬勃发展。

他表示，选举过程顺利，他由衷恭喜台湾人民，并祝贺蔡英文博士和民进党赢得连任，也期盼海峡两岸重启对话，以化解歧见，并建立建设性关係。

台湾总统与立法委员选举11日登场并顺利完成，总统蔡英文以超过817万的高票击败国民党总统候选人韩国瑜，成功连任。