蓬佩奥等美国政要祝贺蔡英文胜选，彭博社说蔡英文大胜对北京是一记重击

美国国务卿蓬佩奥11日发布祝贺蔡英文胜选连任的声明，说美国祝贺蔡博士连任，也恭贺台湾人民再度展现其强大的民主制度，台湾是印太区域的典范，也是世界上一股良善力量。蓬佩奥表示，美国感谢蔡总统在与美国发展坚实的伙伴关系方面，所发挥的领导力，并赞扬她面对压力之下，仍承诺维护两岸稳定；在她的领导之下，希望台湾能继续作为寻求民主、繁荣的国家之典范，也为其人民展现更好的一条道路。

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台湾驻美代表处11日上午举办“中华民国第15任总统、副总统暨第10届立法委员选举开票观选及研讨会活动”，美国白宫国安会资深官员以背景说明方式指出，美国祝贺台湾2300万人民再一次举行自由且公平的总统与立委选举，台湾是美国重要的伙伴，也是自由开放印太区域的领导力量。

另据中央社报道，台湾完成总统与立委选举，白宫国安会官员回复记者早前查询电邮中，原称选出新的“政府领袖”，但稍后已改用“总统”称呼。资深官员表示，台湾是美国重要合作伙伴，也是自由开放印太地区领导者。

美国国会众议院“台湾连线”共同主席夏波（Steve Chabot）等议员11日发表声明，恭喜总统蔡英文连任。声明指出，准备好与蔡政府一起合作强化双方关系，深化双方经济伙伴关系，为台湾人民促进和平与繁荣，以及推进自由开放印太区域。议员们表示，将确保美国履行台湾关系法、六项保证、台湾旅行法的对台义务。

联邦参议院外交委员会推特帐号发文祝贺台湾人民再度举行一次民主选举，以及蔡英文胜选，称美方重视与台湾之间的重要伙伴关系。

此外，美国媒体11日也纷纷报道台湾大选的结果。彭博通讯社说，蔡英文在台湾总统大选中赢得压倒性胜利，击败被视为亲中的国民党籍对手韩国瑜，连任成功，此举对长久来试图让台湾重回中国控制的北京无疑是一记重击。报导说，在美国与中国两强角力之际，台湾面临选边站的压力。薪资、住宅、空污等议题对选民固然重要 ，但复杂的两岸关系才是台湾社会最主要的政治裂痕。中国国家主席习近平已重申，他希望在台湾套用“一国两制”的框架，但蔡英文反对这种展望。

《纽约时报》11日报道说，台湾总统蔡英文在周六的总统大选中获胜，成功连任。台湾选民用选票对中国越来越强大的威权主义进行了严厉的驳斥。面对北京对台湾日益增强的掌控，蔡英文誓言要维护台湾主权。报道说，蔡英文的胜利凸显了她的竞选成功打动了对中国愈发警惕的选民。