蔡英文胜选推8字北京关系 指彰显台湾人民的价值

台湾连选连任总统蔡英文11日晚发表讲话，再提两岸良性互动关键八字：和平、对等、民主、对话。据蔡英文称，这次选举结果彰显出台湾人民的价值，也就是台湾人民拒绝“一国两制”，坚持主权跟民主的生活方式。身为台湾总统必须在台湾的民意基础上处理两岸关系。

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据BBC今天报道，蔡英文在答BBC记者沙磊（John Sudworth）问：是否认为此次胜选应该感谢习近平？蔡英文回答说，选举结果彰显台湾人民的价值。

据蔡英文称，这次选举结果彰显出台湾人民的价值，也就是台湾人民拒绝“一国两制”，坚持主权跟民主的生活方式。身为台湾总统必须在台湾的民意基础上处理两岸关系。希望这一次选举的结果可以给中国带来很正确的讯息，让他们可以清楚了解台湾人民的期待和坚持，更期待他们可以理解， 一个关系的和平稳定和发展来自于双方的共同努力，绝不是一个单方所承担的作为。我们愿意在我刚才讲的四个基础之上一起来开启良性互动的时代。

蔡英文选后发表讲话，为大选落锤作总结定音。蔡英文再提两岸良性互动关键八字：和平、对等、民主、对话。

据BBC报道，蔡英文胜选宣言的第二部分着重阐述其两岸关系主张，其主要内容如下：

这次选举的结果有一个重要的意义，那就是我们的主权和民主被大声威胁的时候，台湾人民会用更大的声音喊出我们的坚持。

三年多来政府紧守主权底线，也愿意跟中国持续健康交往，面对中国的文攻武吓，我们保持了不挑衅不冒进的态度，让两岸之间没有酿成严重冲突。

然而中国对台湾节节紧逼，提出一国两制台湾方案，让台湾在主权上让步，吞下我们无法接受的条件。面对中国试图片面改变台海现状，台湾别无选择。我们必须持续强化我们的民主防卫机制，并且建立足以保卫台海安全的国防力量。

我要特别强调，我为两岸关系和平稳定所做的承诺不会改变，但两岸双方都有责任致力于确保台海的和平稳定。

今天我要再一次诚恳呼吁对岸当局，和平、对等、民主、对话这八个字是两岸重启良性互动长久稳定发展的关键，也是能够让两岸人民拉近距离，互惠互利的唯一途径。

和平就是对岸必须放弃对台湾的武力威胁，对等就是双方就是双方互不否认彼此存在的事实，民主就是台湾的前途要由2300万人来决定，对话就是双方能够坐下来谈未来关系的发展。

我也希望北京当局可以理解，民主的台湾、民选的政府不会屈服于威胁、恫吓，两岸的相互尊重跟良性互动才符合彼此人民的利益跟期待，这场选举的结果就是最清楚的答案。

该报道称，蔡英文宣布胜选，蔡英文并指出对每个国家而言，台湾应该是一个伙伴，不是一个议题。

据蔡英文说，谢谢今天出来投票的选民，不论投票给谁，都是民主价值的实现。每一次台湾总统大选，台湾人都在告诉全世界，有多珍惜台湾的自由民主的生活方式，也有多珍惜中华民国。

向韩市长和宋主席致意，我会带着选举过程中对我所有建设性的批评开始下一个任期。我相信即使政党立场不同，也还是可以有很多合作空间。

今天台湾人民用选票选择让民进党继续执政，并且维持国会多数。这样的结果代表过去四年我们的执政团队和立法党团走在了正确的方向上。

感谢每一位投票给英德配和民进党候选人的选民，谢谢你们选择了民主和进步的价值，选择了改革和团结的道路。向大家保证，不会因为胜利就忘记反省。台湾人民愿意再给我们四年，我们会把做不够的来不及做的，做得更好做得更多。

未来我们会继续打造一个更好的国家，有更完善的社会照顾，更全面的基础设施建设，更有竞争力的经济。

我们会鞭策自己，政府必须有效率，改革必须持续推动，区域必须持续聚恒发展，缩小贫富差距，继续加强国家安全，守卫国家主权。

我和团队第二个任期会在过去四年基础上继续努力。这次大选能得到国际上前所未有的关注，我代表台湾人民，感谢国际友人对台湾民主的关注和支持。

这次的选举显示台湾人民希望国际社会看到我们对民主价值的坚持，尊重我们的国家认同，并且在国际社会给予台湾公平对待。中华民国台湾是国际社会不可或缺的一员，对每个国家而言，台湾应该是一个伙伴，不是一个议题。