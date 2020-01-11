蔡英文连任显拒一国两制 续亲美

台湾总统蔡英文如外界预期成功连任。分析认为，在中美两强持续争霸之际，目前紧绷的两岸关系不会和缓，蔡英文政府未来也将延续现行“亲美”策略，在产业、技术和军事领域深化台美联系，形成对抗大陆的盟友阵线。蔡英文拒绝承认以“一中”为内涵的“九二共识”，两岸关系从她2016年上台后急冻，原有的官方沟通机制全面停摆。联合早报引述专家指两岸关系不会无限度地恶化。

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据联合早报今天报道说，学者分析，蔡英文连任将继续“亲美”策略。报道说，台湾总统蔡英文如外界预期成功连任。分析认为，在中美两强持续争霸之际，目前紧绷的两岸关系不会和缓，蔡英文政府未来也将延续现行“亲美”策略，在产业、技术和军事领域深化台美联系，形成对抗大陆的盟友阵线。

过去三年半，台湾在蔡英文的主政下，与美国的关系愈趋紧密。也因此，有分析形容，此次台湾大选，犹如中美两强的代理人之争。

台湾远景基金会执行长赖怡忠指出，蔡英文连任后将维持现行的两岸立场，即“不挑衅、不冒进”，但仍会坚守“台湾底线”，确保台湾的安全与尊严。远景基金会是台湾国家安全局的外围智库。赖怡忠曾任民进党中国事务部主任。但赖怡忠也提到，两岸关系是中美角力当中一环，而既然中美贸易战尚未休兵，蔡政府未来将持续在经济和安全议题上向美国靠拢。

由于现任总统蔡英文拒绝承认以“一中”为内涵的“九二共识”，两岸关系从她2016年上台后急冻，原有的官方沟通机制全面停摆。

报道引述研究两岸关系的健行科技大学企业管理系教授颜建发则指出，蔡英文不可能接受“一个中国”的对话前提，中国大陆因此不可能与民进党接触，更不会主动与蔡英文政府寻求对话，以免释放出立场软化的错误讯息。他判断，两岸关系下来将“更淡”，而蔡政府势必会在产业、技术和军事领域方面，深化台美联系。

据颜建发说：“小英一定会更加配合美国的立场和政策。两岸关系的根本在于中美问题的解决。（中国大陆领导人）习近平这个班子看大不看小，看大就是跟美国的关系，这个处理好之后，才有所谓的台湾问题。”

该报道说，国家安全会议前秘书长苏起曾预言，蔡英文此次若连任，台海局势将在她5月就职前“火山爆发”。但对于蓝营的悲观评估，赖怡忠研判，北京势必会在军事和外交上持续对民进党政府施压，包括派出解放军军机和军舰绕台秀肌肉，以及再挖台湾的外交墙脚，但两岸关系不会无限度地恶化。据赖怡忠说：“习近平对台不会采取过于强硬的态度……至少我确定不会对我们的离岛发动攻击。”