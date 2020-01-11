蔡英文领先300万票当选定局? 国民党遭指难敌选举海啸

美国世界日报说，台湾总统、立委选举开票中，绿营气势大振。蔡英文总统台中竞选总部发言人陈世凯傍晚近6点说，蔡英文总统已经领先超过100万票，台湾人掀起这场民主海啸，告诉全世界对国民党的国家定位不能接受，国民党站在这波海啸的对立面，被台湾民意给冲倒。

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据世界日报今天报道说，台湾大选，蔡英文已逾300万票领先。其发言人指：国民党被民主海啸冲倒。

开票才40分钟，蔡英文得票已破200万票，领先韩国瑜。

开票1小时7分钟，蔡英文得票已破300万票，领先韩国瑜的210万票。

开票55分钟，蔡英文得票已破250万票，领先韩国瑜。

开票才40分钟，蔡英文得票已破200万票，领先韩国瑜。

该报道说，台湾总统、立委选举开票中，绿营气势大振。蔡英文总统台中竞选总部发言人陈世凯傍晚近6点说，蔡英文总统已经领先超过100万票，台湾人掀起这场民主海啸，告诉全世界对国民党的国家定位不能接受，国民党站在这波海啸的对立面，被台湾民意给冲倒。

据陈世凯说，这波民主海啸影3成因，第一是国民党对九二共识、国家定位的想法，不是台湾人民、尤其年轻世代所能接受的；第二是国民党候选人的条件让多数人无法放心，甚至会对台湾的未来产生恐惧；第三是国民党在前年底九合一选举赢得地方执政，但执政成绩差，也成为选民反扑的理由。陈世凯说，年轻人返乡投票是这场选举的关键，过去年轻人不在乎立委谁来当，但这次投票展现出，年轻人对立委也很在乎，让民进党立委席次有所斩获；台中市各区的中间选民数逐年成长，这些独立选民不支持国民党，也是这场海啸的关键。

该报道说，台湾总统大选投票今下午四点截止，展开开票作业，蔡阵营在民进党中央党部前举办“开票之夜”，下午就陆续有支持者到场，开票一个小时后，已有约3千名支持者到场观看电视转播开票，为蔡英文集气加油。

由于蔡英文总统的票数在各大新闻电视台的数字上都领先对手韩国瑜，甚至有拉大差距的趋势，现场士气高昂，每当蔡英文票数向上窜，现场民众就会摇旗呐喊。

据了解，蔡英文总统目前预计最快晚间6点会到达竞选总部，并预计在晚间8点左右举办国际记者会，并上台发表感言。