韩国瑜或惨输惹粉哭 警方戒备国民党总部防意外 蔡英文已暂获604万票

台湾总统立法选举，国民党11日在中央党部外转播开票情形，聚集不少关心选情的支持者。随着党内总统、立委选举结果暂居落后，现场气氛转趋凝重，许多支持者也失望离开现场。另外，为防有人因不满开票结果而爆发冲突，警方也在党部内外布署警力戒备。

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据世界日报今天报道说，韩粉哭了，警方紧盯国民党中央党部防冲突。消息说，看到韩国瑜开票的情形不好，韩粉在高雄总部不禁哭了。2020年总统大选开票中，截至11日晚上6点30分，蔡英文总统已经以373万票大赢国民党总统候选人韩国瑜的269万票。

蔡英文和赖清德在晚上5点40分已坐镇竞选总部，随着蔡英文与韩国瑜的票数差距拉大，已经有许多绿营支持者前往竞选总部高声庆祝。

报道说，另一方面，国民党11日在中央党部外转播开票情形，聚集不少关心选情的支持者。随着党内总统、立委选举结果暂居落后，现场气氛转趋凝重，许多支持者也失望离开现场。另外，为防有人因不满开票结果而爆发冲突，警方也在党部内外布署警力戒备。

下午4点投票结束后，支持者陆续涌进国民党中央党部外，如果韩国瑜得票数增加，就会有部分支持者开心欢呼。不过，随着开票状况韩国瑜不断落后，许多支持者难掩紧张情绪，表情凝重，直盯大萤幕开票结果。现场主持人、国民党青年团总团长田方伦则在现场安抚支持者，说明一开始开出的票数，皆为投票人口较少的投票所，因此仍不需要太过担心。

该报道说，警方担心国民党中央发生冲突，已派警员进驻。田方伦也在现场带领支持者呼喊“庶民挺总统，总统选庶民”、“国民党胜利”等口号，激励士气。随后，只要国民党立委候选人当中，有人自行宣布当选，或是票数拉开差距，现场主持人就带领群众高喊冻蒜，凝聚士气。然而，随着选举结果逐渐明朗，现场气氛越来越凝重，虽然主持人群仍轮番上台鼓舞气势，但许多支持者表情难看，晚间6点半左右，有不少支持者已经离开现场。

此外，国民党中央内部约晚上6点多，开始有约有60名警力进驻部属，党部外亦有多辆警备车在场戒备。