韩国瑜承认败选 诺明回高雄打拼

国民党总统候选人韩国瑜11日晚上8点40分宣布败选，他首先向支持者表达谢意，并表示已经打电话给蔡英文总统，恭喜她赢得2020年大选，同时他也表示，败选后，他仍会继续努力在高雄市打拼。消息没有提及国民党败选后的战略布局以及韩国瑜高雄是否受罢免威胁。

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据上报今天报道说，“自己努力不够”，韩国瑜承认败选：将回到高雄市努力。消息说，韩国瑜宣布败选，台下支持者纷纷落泪，但韩国瑜表示，败选后仍会继续努力在高雄打拼。

该报道说，韩国瑜上台时，台下支持者非常激动，对此韩国瑜呼吁冷静，“我知道大家很激动，”他也表示，刚刚已经致电蔡英文，恭喜她连任总统。韩国瑜说，谢谢大家的鼓励，既然这是公民的决定，他就一定接受。对于败选，韩国瑜认为“是自己努力不够，我一定承担，”而韩国瑜也表示，不论如何，明天起来，还是希望能见到一个团结台湾，“希望大家可以继续努力向上，我们一定要努力的往前打拼，”韩国瑜呼吁蔡英文，未来4年，一定要为台湾人打拼。

据韩国瑜说，过去过得很辛苦，下星期一开始，他仍然会回到高雄市政府上班“要继续扛着自己肩膀上的责任”。韩国瑜最后向选民拱手，并手拉副总统候选人张善政一鞠躬。