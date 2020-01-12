中外交部惊传被中纪委点名狠批：选人用人视野不宽 剑指谁

港媒今天报道指被外界形容权力之大有如明朝锦衣衞、东厂的中纪委（中央纪委国家监委），近日“大发神威”，连续公布对外交部、司法部、最高法院等37个部门党组的巡视结果。其中，外交部罕有地被点名：“选人用人视野不宽”。

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苹果日报今天以习总打虎冠名报道称，外交部被中纪委点名狠批：选人用人视野不宽。

该报道指根据中央纪委国家监委网站的公告，中央第五巡视组组长杨正超指出，巡视过程中，外交部存在学习贯彻国家主席习近平外交思想和党的路线方针政策不够深入，自觉运用习近平外交思想所蕴含的立场观点方法分析形势、破解难题、服务大局不够，统筹国内国际两个大局履行职责使命有差距；部份岗位和环节存在廉政风险，形式主义、官僚主义问题依然存在，基层党建存在不足，选人用人视野不宽等问题。

苹果日报说，简单而言，此番话可以被理解为，外交部未有贯切执行中央对外交工作的指示，并存在贪腐问题，以及未能做到“用人唯才”。

该报道称，国台办官网前日刊登，中共中央第一巡视组反馈巡视情况，其中提及国台办“领导班子建设”待进一步加强，且“收到反映一些领导干部的问题线索”，已转中央纪委等有关方面处理。有关说法，似是在暗示国台办存在违规违纪的问题。

该报道还引据多维新闻网消息，中共在十八大后发起的大规模反腐运动中，包括外交部在内的中国外事系统，是其中被波及较少的一个部门。

报道还说，有分析认为，中国外交系统比较“干净”，因为在内地没有下行单位，所以利益输送和利益关系比其他部门来说较为简单，腐败问题发生的可能不太大。不过，亦有指外事系统并非完全没有贪腐空间，大部份的贪腐主要集中在对外援助和投资、商务合作领域等方面，特别是中国当局推动“一带一路”的战略后，外事系统以及涉外商务系统官员的贪腐也越来越严重。