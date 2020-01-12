今年中国显示续打地下银行严控房住不炒

中国银保监会日前就2020年重点工作做出安排，抓紧出台商业银行小微企业金融服务监管评价办法，普惠型小微企业贷款综合融资成本要再降0.5个百分点，贷款增速要高于各项贷款平均增速，五家大型银行普惠型小微企业贷款增速高于20%。严防信贷资金违规流入房地产领域。

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据路透社今天报道说，银保监会指中国严防信贷资金违规流入房地产领域，继续拆解影子银行。

据银保监会网站周六稍晚刊登2020年工作会议新闻稿称，当前银行业保险业运行总体平稳，主要指标处于合理区间，但是风险形势依然复杂，存在着诸多不确定性和不稳定性，需要妥善处理。要继续拆解影子银行，特别要大力压降高风险影子银行业务，防止死灰复燃。

报道引述会议介绍，2019年全年共处置不良贷款约2万亿元人民币，商业银行逾期90天以上贷款全部纳入不良资产管理。三年来影子银行规模较历史峰值压降16万亿元。

会议指“要坚决落实‘房住不炒’要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产领域。”会议称，要引导银行理财和信托业稳妥转型，建立完善养老保障第三支柱，在优化金融产品结构和机构体系的同时，为资本市场长期持续健康发展打牢基础。