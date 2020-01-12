“人权观察”组织执行长罗斯被香港当局禁止入境

1月12日周日，设在美国的国际人权组织“人权观察”发布信息说，该组织执行长肯尼思・罗斯（Kenneth Roth）被香港当局禁止入境。

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据美国之音的报道：罗斯原计划前往香港发布“人权观察”本年度的《2020世界人权报告》。但当他星期天抵达香港国际机场时，香港移民当局告诉他说，他不能进入香港，但是没有给出任何理由。

“人权观察”星期天说，他们已因此取消了原定本月15日在香港发布这一长达652页报告的计划，并对此表示遗憾。罗斯也已经在当天返回美国。

“人权观察”的工作涵盖全球90多个国家，是世界上最重要的国际人权组织之一。该组织每年都针对世界上最紧迫的侵犯人权问题发布报告，检视全球一百多个国家的人权实践。去年报告的主题为“独裁者对人权攻势节节败退”，认为去年的大新闻不是威权主义继续风行，而是反对它的力量日益壮大。

在中国部分，去年的报告指出，中国为了强迫灌输思想而任意拘留据可靠估计约1百万名维吾尔族和其他穆斯林居民，其镇压措施在过去几年达到1989年天安门民运示威者遭屠杀以来的最高峰。

罗斯原计划在今年的主旨演讲中指出，在习近平领导下，中国政府对国际人权保障体制构成越来越大的威胁。

人权观察在星期天的新闻稿中引述罗斯的话说，“我原打算突出强调北京对国际社会维护人权努力的侵害越来越大，拒绝我入境香港十分鲜明地说明了这一问题”。