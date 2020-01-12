伊朗大学生震撼示威 特朗普无畏控煽颜色关注

乌克兰航空客机遭伊朗误击，伊朗学生今天齐聚德黑兰追悼176名罹难者，并以激烈语言呛声，遭警方驱赶。聚会演变成示威，罕见提出反政府抗独裁并要哈梅内伊下台。美国总统特朗普推文说他正密切关注抗议行动，并与伊朗人民站在一起。中国官方媒体无视伊朗官方承认误击民航，仍然发动驻各地记者采发伊朗驳斥西方谣言报道。中国官媒删除国内读者讥讽批评。

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据法新社说，伊朗学生追悼空难演变成示威，特朗普推文力挺。乌克兰航空客机遭伊朗误击，伊朗学生今天齐聚德黑兰追悼176名罹难者，并以激烈语言呛声，遭警方驱赶。美国总统特朗普推文说他正密切关注抗议行动，并与伊朗人民站在一起。

据特朗普推文说：「给勇敢、长期受难的伊朗人民：自我上任以来，就一直和你们站在一起，美国政府也会继续支持你们，我们正密切关注你们的抗议行动，并因各位的勇气而受到鼓舞。」

该报道说，数以百计学生傍晚时聚集在首都德黑兰市中心的埃米尔卡比尔理工大学（Amir Kabir University），向176名乌航空难死者致哀，但追思活动后来演变成愤怒示威。学生怒呛「骗子」，谴责那些该为击落乌克兰民航机负起责任和据信掩盖意外真相的人，要求他们下台并受审。

伊朗星期六坦承，乌克兰国际航空公司（Ukraine International Airlines）波音737客机8日从德黑兰主要机场起飞后不久，便遭「非蓄意」击落。机上176人全数罹难，其中大部分是伊朗人与加拿大人，有许多是学生。

据亲伊朗保守派的法斯通讯社（Fars news agency）报导，有些学生撕下多张伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）的海报；苏雷曼尼3日遭美国无人机狙杀。法斯社发布的照片显示，追悼会中示威人群围着一圈蜡烛；另一张照片则是苏雷曼尼的海报被人撕毁。

报道说，而伊朗国营电视台报道这场抗议活动，提及学生高呼「反政权」口号，实属罕见。

据美国之音对此事件报道，特朗普密切关注伊朗的抗议活动。

据美国总统特朗普说，美国政府正密切关注伊朗击落民用客机所引发的国内抗议活动。

伊朗政府星期六（1月11日）承认伊朗革命卫队发射防空导弹击落乌克兰民航客机后，伊朗首都德黑兰等地再度爆发反政府的抗议活动。美国总统特朗普11日发推文说，美国政府正密切关注伊朗的局势。

特朗普说，“致勇敢而又长期受磨难的伊朗人民：我从就任总统开始就与你们站在一起，我领导的政府将继续与你们站在一起。我们正在密切关注你们的抗议活动，并为你们的勇敢感到振奋”。

据美国之音报道指，中国官媒就伊朗击落客机之事闹了乌龙。报道说，1月11日，在伊朗伊斯兰革命卫队承认出于人为的错误击落乌克兰客机之际，中国共产党中央机关报《人民日报》旗下的小报《环球时报》以头版通栏大标题发表报道，声言伊朗否认导弹击落客机。《环球时报》因此再度成为中国网民的笑柄。

该报发表的该报驻伊朗、加拿大、埃及特约特派记者联合采写的报道的大标题是，“伊朗驳斥导弹打客机说”。报道详尽地列举了包括加拿大、英国、美国在内的西方国家政府官员以及包括美国《纽约时报》和路透社在内的西方国家媒体如何误导公众试图令人们相信乌克兰客机在德黑兰机场起飞之后不久坠毁是被伊朗导弹击中导致的。

报道称，随着伊朗官方承认乌克兰国际航空公司的客机确实是被伊朗导弹击落的消息传来，1月11日出版的《环球时报》成为许多中国网民的笑料。在中国共产党当局近年来以所谓的传播谣言或不实信息为理由大肆抓捕网民之际，《环球时报》在伊朗击落乌克兰客机问题上明显传播了谣言或不实信息。有中国网民发出质问：《环球时报》作为一家中国官方的大媒体如此传播谣言或不实信息，该报以及该报负责人该当何罪。

报道称，中国媒体对中国公众的这种质疑没有任何报道。与此同时，中共控制下的中国网关当局紧急删除网民相互转发用来嘲笑《环球时报》的该报1月11日头版的图片。

消息显示，中国微信疯传环球时报该头版的照片，无字讽刺官方媒体。