刘鹤赴美或有新难题 特朗普要启第二阶段结构改革谈判

按日程，中国国务院副总理刘鹤应于明天前往美国与美国方面签署中美贸易谈判第一阶段协议。稍早，特朗普曾说定于1月15日的签字也有可能缓后，但美国白宫国家经济委员会主任库德洛周五对福克斯商业新闻频道安抚确认，中美第一阶段贸易协议1月15日签署。但稍早美国总统特朗普提出要马上开启第二阶段磋商。对此中国方面表示不知情。

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据日本经济新闻报道说，特朗普表示马上开始第二阶段磋商，但结果不急。该消息说，就中美贸易谈判，美国总统特朗普1月9日表示，“将立即展开第二阶段磋商”，但同时表示磋商等到11月美国总统大选后再达成协议也不是不可以，强调了重视成果而不是速度的态度。

特朗普是在白宫对记者团说这番话的。他指出，致力于解决中国过度的产业补贴和国有企业优惠政策等难题的第二阶段磋商“可能需要一些时间”。至于为何不一定要在总统大选前完成谈判，特朗普称，“因为我认为可以达成更好的协议。”

特朗普此前曾表示，签署第一阶段协议之后，会为第二阶段磋商“访问北京”，但9日并没有提及这方面的具体内容。

该报道说，中美两国政府将于15日在华盛顿签署第一阶段的协议。特朗普曾于9日称：“这是一个很棒的协议”，向作为基础支持群体的农民拉票。