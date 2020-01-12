台湾总统蔡英文在大选中高票胜出，有分析强调：本次大选凸显了民主和专制的对峙

台湾大选落下帷幕，总统蔡英文获得高票连任。蔡英文领导的民进党在国会也稳获多数。台湾本次大选吸引了世人的广泛关注。选举当天，台湾驻德国代表处在柏林专门召集多方人士一起观察投票情况。本次大选的特殊意义何在？对此，独立中文笔会会长廖天琪女士向本台表述了她的看法：

广告 继续浏览后续

这次（选举）最大的看点可以说就是：中、外都把台湾的大选看成是民主和专制对峙的一场对抗，看台湾人民的选举。老实说，如果韩国瑜胜了，就表示台湾人屈服于、臣服于中国大陆。就是说他们能够接受大陆的这种威权统治。但是这一次，韩国瑜输得很厉害。（这）就表示：民主制度胜了，这是最大的一个亮点。

我昨天（1月11日）在柏林的台湾驻德国的代表处，跟很多人现场一起来观察投票的情况，跟很多的德国人和侨民谈了相关话题。大家一致认为，这是一个非常清楚的一种对抗。因此大家都这么关心。最大的亮点事实上并不是台湾的选举，而是民主和专制、民主和威权的一种对抗。结果大家都看到了。这才是最大的亮点。而且中国大陆马上就有反应。他们非常地气愤、非常地愤怒。台湾人居然被蔡英文用这种共产主义的恐怖的这种宣传（这是他们说的话）导向了、投了蔡英文的票。这可以看出来，中国大陆真的必须检讨他们的对台政策，我觉得这一点可能是最大的一个警惕，而且这对整个的局势都是非常好的。