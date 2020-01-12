台湾2020大选结果突显的是一场难以逆转的「世代之争」

11日晚间9时，成功连任的蔡英文总统在胜选感言中表示，选举结果显示，台湾人民希望国际社会，看见我们对民主价值的坚持，尊重我们的国家认同；并且在国际参与上，给予台湾公平的对待。由此展开她第二个任期的国际愿景。此外，不少分析指出，大选结果突显出台湾不同世代在价值上的对撞。

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在国际舞台上，可以注意到，蔡英文总统定调「中华民国台湾」，并指是国际社会不可或缺的一员。她说：「我们愿意和各国积极合作，共同承担责任，共享繁荣，维持区域的和平稳定。所以对每个国家而言，台湾应该是一个伙伴，而不是一个议题。」

她续称：「这一次选举结果，揭露了一个重要的意义，那就是：我们的主权和民主，被大声威胁的时候，台湾人民会用更大的声音，喊出我们的坚持。」由此彰显出她对中国的立场，并获得她的支持者的欢呼。

但外界也注意到，蔡总统也同时提出「和平、对等、民主、对话」两岸共处8字箴言。这八个字里面关键可能是在「对话」。按蔡英文的说明，就是双方能坐下来谈未来关系的发展。

至于北京方面，国台办当天晚间响应时重申坚持「九二共识」、「一国两制」和反对「台独」等既有调性。目前，听不出两岸关系近期内将有所改变。

2020大选，蓝绿角力十分激烈，由于双方支持者年龄结构有明显差距，其实这也是一场「世代之争」。为开拓选票，民进党全力拉抬投票率，加上香港抗争及中国介入激发选民危机意识，促使年轻世代「回家投票」策略奏效，让蔡英文得票大幅成长，也罕见出现第二任得票高于第一任的情况。

尽管，民进党在本次大选中，得以继续掌控国会多数，但分析也注意到，这次蔡总统得票率是57.13%，但民进党不分区的得票率却只有33.98%，差距达23.16%，两者票数差距超过三百万票，不分区从原本的18席下滑到13席。也就是大致上守住了区域选举，但不分区受挫，与国民党打平，换句说台湾的选民做出抉择，总统这一局给蔡英文，但在国会的政党票上却有所保留。

若按台湾传统大报联合报社论，「许多人好奇的是：这次民进党的胜选，比起它二○一八在九合一的大败，执政情况几乎没有变化，为何两次选举结果会如此南辕北辙？合理的解释是，二○一八的选举是地方选举，选民对于自己切身的问题比较关注；但这次是中央政府的大选，焦点就被拉到更抽象的主权议题。」

这篇社论还说，事实上，民进党虽靠着「主权牌」赢得选举，但在野党所提出的种种国政质疑，当选战尘埃落定后，蔡英文仍得回到现实面对问题，这也是国家领导人不容推卸的责任。