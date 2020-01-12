日媒多指习近平误判 下架蔡英文失败收场

日本媒体这次大举赴台湾采访总统大选，日本读卖新闻、朝日新闻、日本经济新闻、产经新闻及每日新闻五大报，今天均以头版和内页大幅报导蔡英文以史上最高票连任总统，重视程度可见一斑，除了探讨胜选关键，另一重点是探讨中国“下架小英”失败的原因，国民党败选反而不是重点。自由时报指五大报驻北京记者一致分析，习近平政府误判情势，对台强硬的统一攻势收到反效果，中国在香港和台湾连连吞败，已无计可施。

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据自由时报今天报道说，日媒指习近平误判情势，下架小英失败收场。该报道说，其实日媒在这次总统大选进入中盘后，几乎都已确定小英会当选，问题只剩民进党的立院席次能否过半，虽然到尾盘，韩国瑜造势场合聚集大批韩粉，让日媒驻台记者相当吃惊，据说有日媒考虑提前制作韩国瑜当选的内容以备选情翻盘，但最后结果还是如预期地由小英成功连任，只不过八一七万票的史上新高票数仍是出乎意料。

报道称，有日本学者指出，日台关系良好成熟，日本关注的焦点并非选举对日台关系的影响，而是中台之间的关系变化。这种看法也明显地反映在今天五大报的选后报导中，有意思的是，这次大选吞败的明明是国民党，但五报分析的焦点却是中国的败因。

该报道说，读卖新闻在今天以“习近平的统一攻势收到反效果”，分析蔡英文以“反中”集票，台湾民众以选票向逼统的中国说NO，这场选举输的不只是国民党候选人韩国瑜，习近平政府也可说是败者之一，相关分析中还指出，中国历代政权揭示的“和平统一路线”已出现无计可施的感觉，习政府被迫必须修改对台政策。

朝日新闻也以“威吓与怀柔，中国的误判”指出，这次选举结果让中国受到重创。分析中指出，习近平在去年一月对台谈话说“一国两制是实现国家统一的最佳方法”，中国外交相关人土表示，习近平展现出亲手统一台湾的意愿，除了武力威吓，习政府颁布惠台措施，以皮鞭和糖果双管齐下，但六月发生香港反送中抗争，让台湾戒心提高，最终以蔡英文连任的结果，明确地拒绝习近平所提的一国两制，分析指出，习近平推动统一受挫，恐怕将压低习近平在中国获得的向心力。

该报道说，产经新闻同样指习近平误判情势，以“中国下架蔡英文的二大误判”为题分析指出，中国因为去年的“两大误判”，以致于四年来布局下架民进党和下架蔡英文的策略完全失败，让“统一台湾”变得更遥远。第一大误判是习近平在去年初提出的“一国两制”引起台湾人的戒心，中国学者也指出，习近平的谈话“是一个错误的判断”。第二大误判是香港的送中条例引发港人大举抗议，失去自由与自治的香港，让台湾人似乎看到了自己的未来。

日本经济新闻以“习政权的强硬政策收到反效果”分析指出，这次台湾大选胜败关键在于“与中国的距离”，前年底国民党赢得地方选举后，习近平误判国民党可以继续赢得总统大选，在年初的对台谈话以压力和威吓要求台湾接受一国两制，但此举却造成反效果，前年败选后成为跛脚鸭的蔡英文，因为强硬表达拒绝的立场而败部复活。日经同时点出，美中贸易摩擦让台湾重新检讨对中国依赖的问题，台湾远离中国正在加速中。

该报道指出，每日新闻则以“中国连败的无计可施感”及“中台关系，躁进是大忌”两篇分析指出，去年香港区议会选举及今年台湾大选，中国连吞两次败仗，中国制定台湾政策的领导阶层难以承认政策失败，以经济、军事外交施力进行统一台湾的基本方面针应该不变，但台湾民意已明确向中国一国两制说NO，习近平虽然以建国百年的二○四九年为目标，揭示中华民族伟大复兴的“中国梦”，但中台间鸿沟甚深，中国的对台统一政策漂散著无计可施之感。