港专家：武汉新肺炎与沙士同源蝙蝠 病毒有八成相似

中国专家破解武汉肺炎的新型冠状病毒已经五天，官方仍未公布基因图谱，但图谱已在病毒学网站上流传，香港学者据此分析，新病毒基因与引发沙士(中国称「非典」)的蝙蝠所带的冠状病毒最相似，连果子狸等野生动物传播的病毒计算，相似度由七成三至八成。另外，虽然学者认同武汉肺炎的死亡率不及沙士，但以严重个案比率达两成看来，加上中国春运已开始，香港需加强戒备，以免出现超级传播。

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香港至今未能从中国官方渠道取得新病毒基因图谱，卫生及福利局副局长徐德义将于明日（13日）率团北上，以了解武汉肺炎病例群组情况及防控措施等，而新华社则报道，中国卫健委将与世界卫生组织分享新型冠状病毒基因序列。

不过，上海复旦大学的医学院和武汉疾控中心等组织昨(11日)天已在病毒学网站发放引起武汉肺炎的新型冠状病毒初步基因组排序。中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌表示，新型病毒属「2B型冠状病毒」，与沙士病毒有73%相似。

其后，香港大学医学院微生物学讲座教授在记者会上指出，新病毒基因与引发沙士(SARS) 的浙江省舟山中华菊头蝠所带冠状病毒最相似，亦与果子狸及人类感染的SARS有近八成相似，其表面的皇冠状「S蛋白」与SARS有六成相似。得到基因排序后，港方预料可在本周三完成快速测试，把测检感染武汉肺炎的时间缩短至2到3小时。

根据中国已确诊41例新型冠状病毒肺炎，当中1人死亡、7人重症的资料计算，死亡和重症比率近两成，港大感染及传染病中心总监何柏良认为，这比例不低，高于一般病毒引发的肺炎，须以防范沙士的强度来应对，不可掉以轻心。他又说，病毒源头虽已知可能在蝙蝠身上，但动物传播链谜团仍然未解，其间传播给人时已涉及基因洗牌，排序稍变亦可令病毒特性大变，加上死亡个案可能会延后出现，以及防控措施改善，死亡数字未必能完全反映新病毒的毒性。

另外，香港到过武汉后出现发烧或肺炎等病人再增加七人，令怀疑个案累积至61宗，当中14人须要继续留医，未有人验出带有武汉新型冠状病毒。

当年沙士肆虐，世卫数据显示，截至03年8月，沙士波及全球32个国家和地区，令8422人感染， 916人死亡。