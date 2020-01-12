美陆军部长称拟在亚洲部署新部队 并提钓鱼岛

美国陆军部长麦卡锡10日在首都华盛顿发表演讲，表示计划至2022年在印度太平洋地区部署2支能在网络、高超音速导弹运用等多个领域实施作战的新部队。他还在演讲中提及了中国船只反复驶入附近日本领海的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的防卫问题。美国媒体将南西诸岛所在的“台湾以东岛屿”及菲律宾列为部署候选地。

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据共同社今天报道说，美陆军部长称计划在亚洲部署新部队。据悉，此举旨在抗衡扩大军事力量的中国及俄罗斯。麦卡锡在尖阁诸岛外还列举了中国推进军事基地化的南海，强调“能够应对阻止美军接近的能力。”他表示，预计明年部署第一支部队，后年部署第二支，但未提及具体的部署地。

该报道说，新部队将在使用电磁波阻挠通信等的电子战及网络领域开展作战，还将运用能超音速飞行进行精准打击的高超音速导弹及命中精度更高的战术地对地导弹等最新式导弹。

据该报道称，中俄正在加快开发能突破美国导弹防御网的高超音速武器等新型武器。同时，中国还采取部署大量导弹以阻止美国航空母舰等靠近西太平洋的“反介入/区域拒止（A2/AD）”战略。

共同社指美国对此抱有危机感，或有意通过部署新部队尽快打开局面。