蔡当选而心仪者惨遭淘汰 中国网上质疑北京对台政策是否错了

台湾总统蔡英文2020年1月11日连任成功，得票数817万231票创1996年总统直选以来最高纪录。中国官方稍后仍以反对台独，坚持九二共识与一国两制回应事件。中央社今天报道说，不过台湾大选结果令中国官媒噤声，中国大陆网友更是一片震惊，许多人批评对台政策错误，有人要求国台办官员下台，也有人反思“中国人一直在自我催眠”。官方媒体忙于删言。

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尽管中国官方关注台湾大选，但并没有在台湾选举结果出笼第一时间做出反应。中国国台办的反应是，重申九二共识一国两制。对外的中国外交部回应说，中国政府坚持一个中国原则、反对“台独”、反对“两个中国”和“一中一台”的立场不会改变。

不过，中国网上的反应却是另外的天地，有质疑对台政策是不是错了的声音，也有要求反思以及官员下台。

据中央社今天报道，看台湾总统大选结果，中国网友称对台政策错误。该报道说，台湾总统蔡英文2020年1月11日连任成功，得票数817万231票创1996年总统直选以来最高纪录。台湾大选结果令中国官媒噤声，中国大陆网友更是一片震惊，许多人批评对台政策错误，有人要求国台办官员下台，也有人反思“中国人一直在自我催眠”。

该报道说，11日总统大选，总统蔡英文以史上最高的817万张票连任，中国官媒对此仅简短报导，但表述内容却相当冗长。

新华社昨晚的报导说，“台湾地区领导人选举11日举行投票，得票第二的中国国民党候选人韩国瑜于晚间承认败选，这意味着得票第一的民进党候选人蔡英文当选连任台湾地区领导人”。有网友留言反讥：“这样说话，会比较不刺激？”不过，留言随后遭到删除。

虽然官媒尽力冷处理，但“蔡英文当选台湾地区领导人”关键词昨晚盘据微博热搜榜前10名，至今天上午截稿，仍居第14名。

该报道说，中国大陆主要官媒皆转载新华社内容，并且严格筛选留言，以致留言都仅寥寥数数则，内容都是“国家统一万岁”、“全力支持一个中国”等。少数没有大力删除留言的陆媒，回应则相当多元。环球时报微博下超过千则留言，有人说“真没想到选票差这么多，难道民心所向？”不少网友转而批评对台政策出了问题，更有人要求国台办官员下台负责。

有网友说，“国家应该放弃幻想，不要再让利了”、“经济让利对国家统一并没有起到很好的作用，请思考，是什么让台独港独越来越嚣张”、“国家应该讨论对台政策是不是有用，应该换一个政策了”；也有人打趣：“难道不是出台360条惠台新措施？”

不少网友对蔡英文获得史上最高票感到震惊，有人认为“台湾民意如此，我们正好言正名顺的梧桐（武统）之”；也有人认为“台湾此刻就很好，这是台湾人民自己的选择”。

中央社说，不少人则反思，过去是否接受太多单一资讯：“投票率创新高，蔡得票数创新高，为何和先前听到的又不一样”、“既然这样何必给我们灌输祖国统一呢？徒增烦恼”、“我们嘲笑湾湾井底之蛙的时候，其实我们看到的新闻也是经过筛选的”。

还有网友指出，出趟国外，发现许多外国民众其实不认同台湾属于中国，“事实就是，中国人一直在自我催眠”。