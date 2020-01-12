蔡英文以817万票连任总统立委亦过半以八字箴言向大陆喊话

经过激烈的选战，中华民国第十五任总统副总统选举结果揭晓，民进党蔡英文与赖清德获得817万多票，得票率五成七；国民党的韩国瑜与副手张善政获得552万多票，得票率三成九；亲民党的宋楚瑜与副手余湘获得60万票多，得票率约4%。蔡英文不但大胜，而且超过2008年，前总统马英九的765万多票，创下1996年台湾总统直选以来的最高票纪录。

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民进党不仅在总统选举大胜，立委部分也把国民党打得抬不起头来，台湾立法院总共113席立法委员，民进党得到61席，过半；国民党38席，刚好占三分之一；令人意外的是台北市长柯文哲刚成立不久的「台湾民众党」获得5席，成为第三大党；时代力量获得3席。至于亲民党、新党都被边缘化了。

蔡英文在胜选后的国际记者会上以极大篇幅论述两岸关系，提出和平、对等、民主、与对话等八字箴言。

她说：「今天我要再一次诚恳呼吁对岸当局，和平、对等、民主、对话，这八字是两岸重启良性互动、长久稳定发展的关键，也是能够让两岸人民拉近距离，互惠互利的唯一途径。」

她并对这八个字加以定义，「和平，就是对岸必须放弃对台湾的武力威胁；对等，就是双方互不否认彼此存在的事实；民主，就是台湾的前途必须要由2300万人来决定；对话，就是双方能坐下来谈未来的发展。

她也展现了八百多万选票支持的强硬态度说：「我也希望北京当局可以理解，民主的台湾，民选的政府，不会屈服于威胁恫吓，两岸的相互尊重跟良性互动，才符合彼此人民的利益跟期待，这场选举的结果就是最清楚的答案」

以两百多万票之差落败的韩国瑜见到台下支持者眼眶泛红、激动落泪，不断要求群众冷静，他说，台湾最宝贵的就是民主自由法治，既然人民已做出决定，他身为参选人一定服从开票结果，是他个人努力不够，辜负了大家的期待。

台湾有学者分析，这次的选情，「从2018回到了2016」，由于香港反送中事件盘据了近半年的新闻，使得民进党的精神动员成功，年轻选民几乎全面倒向他们。尤其年轻人了解世事的管道，往往来自社群网站而非传统媒体，网络上一面倒狂骂中共，在两岸政策上走温和路线的国民党，得不到青睐。

法广特约记者陈民峰台北报导