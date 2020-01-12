蔡英文当选北京或首善意 罕见接受台湾卫生团赴武汉勘疫情

台湾目前没有中国武汉新型冠状病毒确诊个案，但因保护需要，疾管署向中国提出访查需求。疾管署署长周志浩今天说，中方11日傍晚同意接待台湾访查团，将派2名专家前往。当晚蔡英文击败韩国瑜连选连任，中国国台办以及其他机构昨夜今晨表态坚决反台独，并强调一中，九二共识和一国两制。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，中国同意接待，台湾将组团赴武汉访查肺炎疫情。因应武汉新型冠状病毒疫情，行政院副院长陈其迈日前要求卫生福利部疾病管制署派专家团赴中国访查，了解病患临床表现、治疗经验等，以掌握更多疫情资讯。

疾管署6日向中国国家卫生健康委员会发出信函，请求中国依据“两岸医药卫生合作协议”，同意让台湾派专家至武汉地区对疫情进行了解；疾管署在11日傍晚收到中国以电话回复，同意接待台湾专家访查团。

据周志浩表示，将尽快派出2名专家实地了解武汉目前的流行病学调查、防治状况跟作为，最快这一两天就会出发。

该报道说，中国官方1月11日针对武汉市新型冠状病毒肺炎疫情公布病例统计资料，截至今天为41名病例。

疾管署持续执行武汉直飞班机登机检疫，副署长庄人祥表示，目前已执行20航班，共检疫2199名旅客及机组员，截至目前有症状者共10名，其中2名符合通报定义个案，经检验排除，其余8人症状皆已改善或痊愈，经评估无须后送，由地方政府卫生局持续追踪关怀。

此外，目前共3名符合“中国武汉旅游史之发烧肺炎病例”个案，皆已于1月8日至9日间排除，国内目前并无中国武汉新型冠状病毒确诊个案。