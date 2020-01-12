蔡英文连任 评论指中国会加强箝制香港 两岸和中美关系更绷紧

不接受「一国两制」的蔡英文成功连任台湾总统，并强调选举结果证明台湾走对了路，也让「很多的香港朋友，都会为我们(台湾人)今天的集体决定感到高兴」。中国事务专家林和立接受本台访问时指出，选举结果是中国国家主席习近平的败仗，习会因此迁怒香港，加强全方位的箝制；另外，蔡英文不会改变其亲美路线，台湾将令本已紧张的中美关系更加绷紧。

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中国《环球时报》的社评则认为，蔡英文连任将增加台海局势的不确定性，因为这可能鼓舞民进党走激进路线，加剧在两岸问题上的极端思维，但社论劝诫蔡英文不要走火入魔，因为无论台海局势有多不确定，「陆强台弱」的趋势将持续下去，美国在台海局势中所能扮演的角色，从长期看也必将是逐渐削弱，认清现实，是台湾和平发展的生命线，否则，民进党当局将会被两岸社会唾弃,成为历史罪人。

熟悉中国事务的香港中文大学历史系客席教授林和立指出，蔡英文连任后，现行政策将会延续，但台湾人心里明白，美国不会一直支持台湾，台湾只是特朗普政府牵制中国大陆的一张牌。他认为，选举结果是习近平的失败，习甚至会把香港问题亦算在美国头上，故此中美关系将会进一步被激化，预料习近平会在下一阶段的中美贸易谈判中向特朗普政府施压，停止或减少对台售武；不过，今年是美国的选举年，特朗普不会轻易接受，至少不会让人感觉美国为钱出卖台湾或民主人权，所以中美关系将更为紧张。

他又说，中国虽然会加强对美施压，但不敢采取太冒进的行动，因为双方的军事实力仍有差距，即使是中国现已在建造第三艘航空母舰，但训练航母群也要六、七年，亦不能高估航母的作用。

对港而言，林和立指出，蔡英文大胜，与香港反修例运动息息相关，虽然不少人认为习近平是自食加强「一国」，忽视「两制」路线的恶果，是「抵死」(活该的意思)，但习近平本人将会迁怒香港，认为港人不听指挥，让外界认为「一国两制」不可行，坐长台湾人拒绝中国以「一国两制」统一两岸的目标。

为此，他预料，习近平政权会在箝制香港方面加把劲，无论是对负责治安的警队、传媒等都会加强打压，继续营造白色恐怖。

另外，《明报》社论认为，过去四年，民进党利用「完全执政」优势，强推多项备受争议的政策；未年四年，蔡英文再无竞选包袱，在内政和两岸问题上会否有更激烈大胆的举措，必须密切留意。而台湾岛内岛外因素均预示，两岸关系在未来四年只有转坏的可能，甚至可能陷入1996年台海危机以来最紧张的状态。但蔡重视的是台湾利益，过往对反修例抗者的支持亦不多，呼吁港人不要对外部力量寄予不切实际的期望，以免变成别人的棋子。

不过，在两岸均有任教的学者林泉忠认为，反修例风波为蔡英文拉了票，相信她之后会思考如何利用香港因素，而台港两地的选举结果亦会令两地民主运动起互相鼓励的作用。