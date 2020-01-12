解放军攻台主力开始军演了

台湾媒体今天报道，在中国大陆国家主席习近平年初向解放军发布开训动员令后，中共解放军东部战区第73集团军陆航部队于1月11日发布开战训令。由于73军被指是攻台主力部队之一，且恰逢2020年台湾大选，开训时间让人联想背后目的。

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据中国时报今天报道，中国大陆解放军在台湾大选日军事演习，引人联想。

该报道说，虽然1月11日开训日并没有太多的令人关注的内容，但后续训练将强调“实战”、“从难从严”。在73军历次登陆作战演习中，陆航部队可谓是主要的拳头部队之一，是进行立体登陆作战的核心军事打击力量。

该报道称，虽然该演习属于例行动作，但73军陆航部队开训和东海舰队演习的发布选取的时间（1月11日），却适逢2020台湾大选之日，此举恐引发外界做进一步的解读。

据该报道认为，毕竟在中国大陆方面看来，无论谁当选，统一台湾势必将执行的任务，差别在选择和平统一、还是武力统一，而不论是哪种，解放军都需要积极战备，不可偏废战力。