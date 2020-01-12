韩国瑜败选与何去何从 苹果如是说

国民党总统候选人韩国瑜宣布败选，以超过250万票的差距落败，未能如预期再创2018年高雄市长选举“韩流”风潮，一举攻上总统大位。外界解读，韩国瑜其实是输给自己，归咎败选原因分别是：市长政见不兑现、亲中标签难消、背弃市民带职参选、政治盟友决裂、豪宅借贷打碎庶民形象、失言风波不断，加上妻子李佳芬“夫人干政”惹争议，“新庄王小姐”更是摧毁了夫妻深情的形象，令韩国瑜虽有数十万韩粉护航，终究未能再创奇蹟，下一步更将面对市长被罢免危机。

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据苹果日报今天谈韩国瑜败因分析，指其亲中标签，失言风波，诚信破产。

该报道说，韩国瑜的选战，没提什么具体的政策，反而八卦新闻更是抢镜。从打牌过夜，到投资、贷款600万元新台币（约150万港元），最后更传出同行出国考察，“新庄王小姐”一直充斥在媒体上，虽然韩国瑜及妻子李佳芬均否认事件，甚至对着神明发誓说“没有王小姐这件事”，但韩的诚信已经破产。

与此同时，韩妻李佳芬包办韩国瑜的海外助选行程，同时开设“佳芬讲堂”，不断评论时政，被外界质疑她“老公还没选上就想干政”，前高雄县长杨秋兴不但认同，更批评李佳芬“岂止是夫人干政，简直就是嚣张”。

该报说，前年九合一选举，国民党县市长及议员大胜，韩国瑜原可趁此气势夺回政权，但他上任后旋即被追问是否参加党内总统初选，去年3月还宣称“坚持不考虑”、4月改口“愿负起责任”，5月就说出“Yes, I do”，6月在党内初选胜出，不仅遭之前力挺他的前高雄县长杨秋兴批“很恶心”，也与立法院前院长王金平、鸿海创办人郭台铭等盟友交恶，郭最后结盟柯文哲、宋楚瑜。党内撕裂未能即时整合，甚至在总统辩论会时批马英九软弱，让当时正帮韩赶场辅选的马英九团队非常尴尬。

据苹果日报说，韩国瑜自从宣布参加国民党内初选后，“落跑市长”批评就如影随形，加上在议会备询时荒腔走板，频转局处首长回答，遭讽是“韩总机”，甚至被时代力量市议员黄捷问到自经区议题时，多次以“高雄发大财”回应，被外界讥为“草包”，被批施政不力。去年6月正式代表国民党参选总统，旋即就被多个公民团体发起罢免，不到4个月已有30万张连署书，超过罢免成案门槛，12月的罢韩游行，更创下50万人上街空前纪录。

苹果日报说，除了面临罢免声浪持续，韩国瑜选市长时开出的太平岛挖石油、爱情摩天轮、F1赛车场与迪士尼等政见，随着他上任后被逐一检视，其中最惹争议的，是他在议会说明预算时，遭绿营议员质疑太平岛挖石油，韩国瑜竟不认账还反讥：“有白纸黑字吗”，旋即被找出选前在政见发表会上数度谈及高市府“要做庄、分杯羹”影片反驳。

至于被讨论最多的爱情摩天轮，韩国瑜上任后曾大动作坐直升机沿爱河考察、也办招商说明会，强调可行有商机，甚至在上博恩夜夜秀节目时主动说英国“伦敦眼”摩天轮团队也来递案，不料遭市府团队反驳，递案人仅是团队成员之一，且开发地点未能取得交通部航港局同意，整体开发案未能如期在去年12月底前完成招商公告。

据苹果日报认为，除了市政不力遭抨击，韩国瑜的房产争议也不断，先是被台湾《苹果新闻网》揭露云林农舍是大违建，随后妻子李佳芬家族也传出祖坟违法设置及盗采砂石等问题，夫妻俩还爆出在南港购置7,200万新台币豪宅、内湖工业宅等争议。面对外界质疑，韩国瑜夫妻选择避谈，甚至大动作控告传媒，连选前4天更被台湾《壹周刊》大爆他曾申请移民加拿大，2人只说“报道不实拟提告”，诸多争议让庶民形象，彻底破功。

据该报道说，韩国瑜在争议声中代表国民党参选总统，尽管找来行政院前院长张善政担任国政顾问团召集人，之后更升任副手拍档，但他个人常即兴式的发言风格，包括高山广设升旗台、故宫文物一次展等想法天马行空、害张善政出面救火，不仅被讥为“张善后”，也让他再度落入信口开河、政见未见扎实的批评。

事实上，从韩国瑜此次得票率仅维持传统深蓝基本盘，不仅流失知识蓝、经济蓝，也未能开拓中间选民选票，分析原因除上述施政不力、落跑及草包形象根深蒂固，他个人多次充满性别、种族等歧视及粗口发言，甚至在辩论会上怒骂传媒“没水准、自我限缩、可怜”等，被汇整出“失言录”放大检视，被视为外交上的大扣分，根本不够格。

苹果日报说，韩国瑜面对“亲中”质疑，虽然多次坚称不接受一国两制，认为九二共识是两岸交流定海神针，但面对香港去年6月出现的反送中运动，一开始轻忽回应“不知道、不晓得”，随着港府镇压力道加大，港人抗争持续与加温，台湾“亡国感”升高，韩国瑜却只呼吁港府倾听民意，连台湾最大的敌人是中共都说不出口，始终未能抹除“亲中”标签，也让“亡国感”在这场选战中被持续操作，韩阵营可说束手无策，最终无力回天。

据该报道认为，高雄师范大学人力与知识管理研究所教授刘廷扬表示，韩国瑜前年11月24日获得胜利后，其实应该把心完全用在高雄市，但后来受情势影响与引诱，即贪心挑战总统大位，令他在选战过程中，被定位为不守诚信且没政绩的候选人。

刘廷扬说，韩国瑜沉潜17年，除了当北农总经理时有一点成绩外，就马上急着挑战大位，后来又出现包括失言风波、购屋、农舍，跟不同人有金钱来往等问题，导致庶民形象破功，支持者渐渐疏离，加上绿营在选举后期用各种方法催出深绿选票，像是反渗透法、国安五法，以及关键的反送中事件，让年轻一辈一面倒向蔡英文。

苹果日报认为，随着败选，韩国瑜眼前有2条路可选择，其一就是学习2016年惨败的朱立伦，回到拥有行政资源的大本营高雄苦心经营、疗伤；其二就是再次挥军北上争取党主席大位，当然也有乐观者认为“鱼与熊掌可以兼得”，韩国瑜可以论述选主席把国民党重心移往南部等，但总统大选同样论述已失败过一次，韩国瑜的选择不只牵动高雄市民、市政与国民党未来的发展，更是他对政治生涯的一大赌注。