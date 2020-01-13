中央党校校刊载文盛赞习近平贵族气质引爆网络

中共中央党校『学习时报』日前发文称赞习近平“平民情怀，贵族气质”，引发自媒体爆炸。“跪族”、“哟，有一位最后的贵族哎!” 各种惊叹比比皆是。

广告 继续浏览后续

此文是以中央党校校刊『学习时报』采访习近平当年任职福建时的一位老部下林彬之口“见证”的：

“近平同志的贵族气质，是骨子里透出来的。他讲话沉稳而有哲理，语言平实，却能深入人心；他走在大堂上，有一种气定神闲、不言自威的风采。无论是和英国女王乘坐皇家马车，还是和美国总统奥巴马、特朗普在一起会谈，他的气场都足以镇得住场、压得住阵。”

这篇表明2017年6月3日的采访，不知为何在元月10日才爆出来？翌日便是台湾总统大选，北京比较嘱意的国民党候选人韩国瑜被打败，被视为台独分子的民进党蔡英文大胜连任。

从网民的反应看，称习近平有贵族气质，令人惊诧。在一般人感觉中，习近平与“贵族气质”无关，他外访时比较喜欢掉书袋，到某国访问时，背出某国一串书名，发言时喜欢引经据典，常常出错外，但言谈举止中，鲜有读书人的感觉。未登大位时，言拙语少，也很少有过“贵族”的表现，倒是“藏得深”，深得江泽民曾庆红赞赏，没想到上台后杀气腾腾，把江泽民多年经营的老窝端掉。习近平执政这几年来，除了把所有的大权一步步集结在手中，还时时刻刻不放心，每次政治局开会，都要对委员们耳提面命，要坚决做到“两个维护”，维护习近平为核心的党中央，维护习近平，你说他专制也好，说他容易误判也好，或者如最新一次政治局会议赞赏他为人民的领袖也好，但这一切似乎都跟“贵族气质”连不上。有网民问，“难道坐了一趟英国女王的马车，没有害怕，就算具备贵族气质了？”

有人把英国广播公司2016年5月11日一篇题为“英国女王私聊曝光抱怨中国官员‘粗鲁’”一文翻出来，其中就说的是中国国家主席习近平上年访英期间中国官员的“粗鲁”表现。

还有网民问：”把习主席说成贵族，这是公开说中国是封建帝制？这是给习主席抹黑吧？“

有网民怀疑：“看来现在再说谁有贵族气质就是骂人的话了呢”。也有人说人家说的没错，贵族指的是“红色贵族”。贵不贵，在中国就那么回事，“如果毛新宇当了国家主席，也照样会得到这样的赞美。”

还有人记得习近平当年做王储，担任国家副主席访问墨西哥说过的那几句流传很广的话，“有些吃饱了没事干的外国人，对我们的事情指手画脚。中国一不输出革命，二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的。”“吃饱了没事干”从此成了一句习氏名言。这话当时就被嘲笑“土得掉了渣”，不过还算“朴实”，但硬要套上“贵族气质”，不太合适。

也有网民把另外一件刚刚发生的事拿出来比较：“一大早先看到贵族气质，而后又看到『谈导师崇高感和师娘优美感』，上有所感，下必甚焉。”这指的是博士生导师、徐中民教授在『冰川冻土』专业杂志发表的一篇题为『生态经济学集成框架的理论与实践：集成思想的领悟之道』，这篇文章突然刷爆了网络。这应是一篇科学论文，作者却在文中赞美导师“程国栋院士的崇高感和师娘的优美感”，此文反响太大，导致被捧的导师、『冰川冻土』主编程国栋申请引咎辞职。