中美同意重启半年一次贸易对话机制

北京与华盛顿同意重启6个月一次的中美贸易争端对话机制。这个被特朗普上台后中断的对话机制，预计在中国副总理刘鹤本次1月13-15日访美期间启动。

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刘鹤1月13-15日访美，将与美国签署中美第一阶段贸易协议，并重启中美半年一次的贸易争端对话机制。据路透社日前引述一位美国知情官员透露的消息，美中全面经济对话的重启，将在1月15日宣布，作为两国第一阶段贸易协议签署活动的一部分。

届时可能会由美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)和中国国务院副总理刘鹤主持恢复这个中美定期高层贸易对话平台。

去年12月13日在特朗普启动对中国1600亿美元商品加征新关税的前夕，中美达成第一阶段贸易协议，特朗普宣布冻结了这批关税。

当时中美达成第一阶段协议后，没有最终签署，细节也没全部透露出来。仅仅是特朗普最为钟爱的农产品项目被美方不停地宣布。美方强调中方同意在未来两年购买美国400亿-500亿美元的农产品。另外，北京还放弃对包括美国汽车零部件在内的3000种美国商品加征关税。据中国官媒环球网透露说，中美第一阶段贸易协议还涉及知识产权、协议履行机制等广泛内容。