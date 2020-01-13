刘鹤飞美国准备签协议 美方称翻译过程中北京承诺未变

中国副总理刘鹤1月13日启程飞往华盛顿。刘鹤可能周三与美方在华盛顿签署中美第一阶段贸易协议。美方说，届时将有200多人参加签署仪式。习近平不亲自签署，难道不想跟这个“城下之盟”沾包？

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据路透社报道，美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)周日表示，中国在中美第一阶段贸易协议中所做的承诺，并没有在漫长的翻译过程中发生改变，协议将在本周于华盛顿签署后公布英文版。

他对福克斯新闻频道(Fox News Channel)表示，去年12月13日达成的协议要求中国每年采购价值400亿-500亿美元的美国农产品，两年内共计进口2,000亿美元的美国商品。

白宫官员上周五表示，特朗普政府已向至少200人发出参加1月15日中美第一阶段贸易协议签字仪式的邀请。但两国尚未最终敲定具体签署什么内容。

白宫顾问纳瓦罗之前曾向媒体宣布，这份86页的协议已经「准备好」，目前正在等待协议的中文译本。而白宫一名官员上周五表示，还没完成全部翻译工作。

之前美国白宫首席经济顾问库德洛亦表示，目前翻译工作「进展非常好，基本上已经完成」，一切都按计划进行。

中国商务部发言人高峰上周在例行新闻发布会上表示，由中国国务院副总理刘鹤率领的中国贸易代表团将于周一至周三访问华盛顿。