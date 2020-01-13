孟晚舟案下周开庭 检方称涉欺诈 增加引渡可能

华为财务长孟晚舟引渡听证会排定在1月20日开始举行。加拿大检方称：孟晚舟案关乎欺诈,而非制裁。由于欺诈在加拿大和美国都被视为非法，因此增加了引渡的可能性。

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路透社今天指出，上周五公布的一份法庭文件显示，加拿大联邦检察官主张称，根据加拿大法律，华为财务长孟晚舟的行为相当于欺诈，法庭无需考虑美国有关制裁的法律。

孟晚舟的法律团队去年11月坚称，她受到的指控（违反伊朗制裁法）在加拿大不属于非法，因此不应该将她引渡至美国。孟晚舟的律师说，加拿大官员授权启动引渡程序的时候，加拿大当时并未对伊朗实施制裁。

据介绍，加拿大引渡法的关键点在于，它是基于“双重犯罪原则”，其行为必须是在加拿大及寻求引渡的国家都属于非法行为，加拿大才会引渡。而欺诈，在加拿大和美国都属于犯罪。

加拿大政府提交的文件内容称“该名申请人的行为本质上是银行欺诈：该名申请人被控为了获得金融服务而对某家银行做了几项不实陈述，”。 路透社称，未能立即联系到华为发言人置评。