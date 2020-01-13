布拉格放弃北京 与台北签署协议缔结为姊妹市

布拉格市长赫瑞普与台北市长柯文哲签署协议，布拉格与台北缔结为姊妹市。

捷克首都布拉格与台北市周一签署协议缔结为姊妹城市。法新社消息，布拉格3个月前取消与北京的姊妹市关系，今与台北结为姐妹城显然“冷落”了北京。

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布拉格市长赫瑞普（Zdenek Hrib）与台北市长柯文哲签署协议后表示，这项姊妹市关为对双方都“最为有利”，因双方“拥有共同民主价值，而且尊重基本人权和文化自由”。

尽管亲中俄的捷克总统泽曼(Milos Zeman）竭尽努力，仍未能阻止布拉格与台北市结为姐妹城市。泽曼呼吁强化中国与捷克间的关系，赫瑞普的做法再度引发布拉格与北京之间的争议，此事已影响两国关系。

台北市长柯文哲则告诉法新社：“布拉格可以自己选择与世界各个城市结为姊妹市，我想北京也应该让布拉格有选择的权利。”

赫瑞普此前在德国《世界报》发表评论批评“中国心怀不满”，并试图左右捷克的舆论。

现年38岁的赫瑞普自2018年11月担任布拉格市长至今，他在这篇文章中说明他领导的市府去年10月取消与北京姊妹市协议的决定。

两市缔结为姊妹市的协议是在2016年敲定，不过赫瑞普领导的市府不接受协议中受争议的“一个中国”政策条款，最后解除姊妹市关系。

法新社报导，赫瑞普在文章中指出，他不能签署一份迫使布拉格“宣告反对台湾与西藏独立”的协议。

赫瑞普说，他并未提倡与中国断交或切断与中国的经济关系，但他呼吁欧洲民主国家该认真思考，是否应与“这样一个危险且不可靠的伙伴”建立密切关系。