美国拟将中国剔出汇率操控名单。

法新社援引彭博新闻周一报道，美国正计划将中国剔除出汇率操控国名单，而美中即将签署第一阶段贸易协议。

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报道引述消息人士说，美国财政部将在即将发表半年一次的报告中宣布有关的决定。

美国是在去年8月将中国列为汇率操控国。这是1994年以来美国再次为中国贴上汇率操纵国标签。当时美中两国正爆发贸易纠纷。经过断断续续的谈判，双方去年底达成首阶段贸易协议。

美国财长姆努钦周日表示，中国在中美第一阶段贸易协议中所做的承诺没有在漫长的翻译过程中发生改变，并将在本周于华盛顿签署协议后公布。美国和中国已同意重新启动旨在解决两国经济争端的半年度对话。



另据路透社报道，中美第一阶段贸易协议临近，人民币受热烈追捧。

报道称，人民币兑美元汇率刚刚经历了第二年下跌，而随着中美两国准备本周签署各界期待的第一阶段贸易协议，人民币不同寻常地变成了近期的避险货币。

分析人士认为，北京方面可能也在鼓励人民币走强，以此向美国总统特朗普做出让步。特朗普过去曾多次指责中国不公平地让人民币贬值，据称这项贸易协议可能包括暂停汇率操纵的条款。

这可能为人民币进一步走强创造条件，因为中国资产估值颇具吸引力，提振了全球对受到严格管理的人民币的需求。12月初以来，人民币兑美元已升值超过2.5%。