蔡英文高票连任 李敖之子送国台办134个啪遭微博永久封号

在中国大陆有广泛影响的台湾知名作家李敖生前与其子李戡合照

自认 是“真正的统派”，已故台湾知名作家李敖之子李戡在台湾元月11日总统大选蔡英文创纪录高票连任后，在微博连发134个”啪“字，并“@国台办发布”，暗喻北京不听劝言，咎由自取，旋遭新浪微博和今日头条永久销号。

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李戡在其父李敖逝世一年之际撰文纪念，文中表明”我是真正的统派，一如我的父亲李敖“。李戡一直以来，批评国台办和中联办不了解台湾和香港，以”拳拳之心“，提醒大陆放弃“鸵鸟心态”。

2019年11月26日香港区议会选举结果大出北京意料，泛民派大胜，建制派溃败，李戡发文称：“香港选举结果，证明了多数人尽管不喜欢暴力，但更讨厌大陆。同样道理，台湾人尽管不爽民进党，仍然不会倾向对岸。指望香港人票投‘建制派’，就跟妄想台湾人票投国民党一样荒唐可笑。对港政策已经闹了大笑话，现在中央必须接受蔡英文即将连任的事实，而不是用同样鸵鸟心态宣传台湾选举，否则笑话更大”。

在台湾总统大选投票前夜，李戡还在微博发文预告：“…明天此时等着哭吧。中国就是因为有你们这帮鸵鸟成天不思进取、瞎意淫找台阶找理由，国家碰到的问题才越来越多。”

李戡在遭销号后发出文字说：“国台办很生气，败选后第一件事，就是封了我新浪微博和今日头条的帐号。过去一年，我一直说韩国瑜会完蛋，中国大陆不了解台湾年轻人想法、热捧的‘样板台胞’在台湾完全是边缘人物，结果，国台办不但不改变做法，还变本加厉干到底，最终收不了场。”

李戡还说：“今天国台办查封我帐号的举动，恰恰证明了他们的心绪和无耻”。

据香港01报道，蔡英文高票胜选，连任总统后，中国大陆出现了一股“狠批国台办”的风潮。北京的宣传，中共的错误决策，导致在远离中国大陆的道路上“越走越远”。

李戡被封号，有人讽刺：“134个耳光还是没把这两个办打醒! 真是没救了!”， 还有人说：“看来国台办撞了南墙也不回头”。