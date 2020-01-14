世卫组织：目前没有证据显示武汉新型冠状病毒存在人际传播。

世界卫生组织周二在日内瓦表示，针对近期中国武汉发生的新型冠状病毒肺炎，初步调查并未发现该病毒存在人际间传播的清晰证据。

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世卫组织新型传染病和动物传染病代理负责人科霍夫（Maria D. Van Kerkhove）表示，目前针对病毒源头、宿主和传播方式的病理学调查正在中国和泰国两地开展，世卫组织正与中泰两国政府保持密切的直接沟通。世卫组织同时对中国政府迅速识别出这一新型冠状病毒，并迅速将该病毒的基因序列与国际社会分享表示感谢。

科霍夫表示，目前对于这一病毒的了解和分析仍在非常初步的阶段，世卫组织和国际社会急需确认该病毒的病原体、其感染人体的方式，及其所导致的症状和疾病，以便更好地保护百姓避免感染，尽快对患者进行确认、隔离和治疗，了解疫情所波及的范围，并开展有效的应对工作，目前正在进行的大规模病理学调查正是为了找出上述这些问题的答案。

世卫组织表示，初步调查结果并未找到任何人际传播的清晰证据，目前所掌握的信息明确显示，该新型冠状病毒没有发生持续的人际传播现象。但由于病毒的传播方式尚未得到确认，对于家庭成员等密切接触者，可能难以判断其究竟是因为接触了同一感染源，还是因为接触了其他患者而患病，“在伴有呼吸道症状的病毒出现时，是否存在人际间传播始终是一个担忧”。

世卫组织表示，该组织正与世界各地的大量研究人员、专家和实验室开展合作，协调全球范围的病毒监测、病理学调查、诊断和治疗工作，以控制疫情，限制进一步传播。中国卫生部门已经建立了一套检测方法，世卫组织也已发布了一系列相关指南和建议，并将根据病理学调查结果进行更新，目前该组织并未对中国发出任何旅行或贸易限制。

科霍夫表示，此次在中国武汉发现的新型冠状病毒属于“冠状病毒”这个大家族，该家族的病毒种类繁多，所导致的疾病从普通感冒到重症不等，严重情况下甚至可能导致死亡。2003年在亚洲引发严重急性呼吸综合征（SARS）的病毒，以及2012年在沙特等地引发中东呼吸综合征（MERS）的病毒，都属于这一家族，目前还有若干已知的冠状病毒在动物间传播。

科霍夫表示，根据以往经验，冠状病毒是一类可能从动物传播到人，并可能在人际间传播的病毒，严重急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）病毒更是在医疗机构等设施内发生了传播加剧，以及一人传染多人的所谓“超级传播”现象。

科霍夫表示，虽然目前武汉的这一新型冠状病毒并未出现上述现象，中泰两国也没有发现有任何医护人员受到感染，但国际社会绝对不能放松警惕，必须做好准备、密切监测，防止大规模传播的发生，这也是世卫组织正在密切关注和监测的内容之一。

世卫组织驻华代表处也在通过社交媒体发布了有关新型冠状病毒的常见问题答疑，并就如何进行自我防护给出了相关建议。