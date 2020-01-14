中国惊传路面突陷 公车行人跌落 已知6死16伤

中国西宁市1月13日突然发生路面塌陷，一辆公车和一些行人跌落大坑，已知有6人死亡，16人受伤。目前尚未知道路塌陷的原因。

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法新社14日报道，根据中国官媒的画面，青海省西宁市一座医院前的公车站，昨天下午发生路面塌陷，一辆正在车站的公车随即坠入坑中，几乎直插在坑中。多名路人跌入坑中，据说包括儿童。路边一个电线杆也倒下，坑内一度冒出火光及浓烟，中国网易新闻说疑似爆炸。

截至14日上午9时30分，陆续找到6具遇难者遗体，身份信息正在核对。据中国央视消息说，16名伤者伤情稳定。

救难人员仍在搜救中，从照片可见有挖土机和吊车参加，跌入坑中的公交车被吊起。至于道路坍塌原因则尚待厘清。

2019年12月1日，广州地铁11号线施工导致地面塌陷，一辆清洁车和一部电瓶车陷落，3人受困。当时可见一名罹难者的头部。搜救团队未立即救援另外两人，反而回填路洞，引起质疑，官方坚称“回填是为了加固边坡，保证救援才做的”。后来传出另外两人全部遇难。

另据法新社介绍，2016年河南郑州一条街道的路面突然裂开，多名路人跌落坑中。事后消防单位公布调查说，可能是下水道在雨水压力下断裂。2013年，在中国深圳一个工业区的道路空化突然裂开10深坑，造成5人死亡。