中国承诺增购2000亿美元美国商品 含汽车飞机和能源

昨天飞抵华盛顿的中国副总理刘鹤明天1月15日可能与美方签署中美第一阶段贸易协议。中国在该协议中，同意增购2000亿美元的美国产品，这其中包括大量农产品和美国的服务及汽车、飞机和能源...。

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路透社1月14日引述消息人士透露，中国承诺在未来两年，增购近800亿美元的美制商品和超过500亿美元的能源商品。同期还将增购大约350亿美元的美国服务。

在中国承诺增购的800亿美元制成品当中，有美国产的汽车、汽车零件、飞机、农业机械、医疗设备和半导体。但未提供任何具体供应商的名字。这对波音来说，可能是个不错的兴奋剂。

该消息还说，第一阶段协议要求中国在两年内增加购买约320亿美元的美国农产品，相当于每年增加大约160亿美元。

去年12月13日，中美第一阶段贸易协议敲定时，美国官员称，中国已同意在未来两年，比照2017年，增购2,000亿美元的美国农产品、制成品、能源及服务。但为避免扰乱市场，在公布这四大领域整体目标时，将对具体产品保密。

路透社说，提供上述消息人士，对于中国做出购买美国制成商品的承诺表示质疑，因为中美贸易协议并未涉及数十年来中国一直将美国商品排除在中国市场之外的任何非关税壁垒，包括采购规定、产品标准和对中国国有企业的补贴。

当前中国汽车销售疲软，国内组装产能过剩上升，很难看出中国需要大幅增加美国制造汽车的进口。宝马和奔驰SUV是在中国最受欢迎的美国制造汽车之一。

在中国承诺增加美国进口的工业领域，中国也有自己的工业政策目标，这进一步加剧了人们的怀疑。

许多分析师和专家对于第一阶段协议是否真能如约执行表示怀疑，尽管美国官员称协议包含有重要的执行条款。

执行机制允许透过层层磋商表达不满情绪，最高可升级至中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽。

如果美国指称中国不遵守协议的情况未被解决，华盛顿有权依照造成的经济损失对中国商品重新加征关税。据了解协议的人士称，但没有条款来阻止中国实施报复，使双方回到当前的状态。