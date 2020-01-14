中大教授怀疑武汉病毒已透过野味动物扩散

香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌14日接受访问时表示，根据他所了解，在泰国被确诊武汉新型冠状病毒的中国女子，并没有到过武汉华南海鲜市场，忧虑新病毒已经透过野味动物散播到其他地方。

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许树昌说：“我收到少许资料，她有去过其他市场，但她没有去过华南海鲜市场。我现在担心，可能是武汉其他市场的野生动物带病毒。”许说：“现在这位女士没有去过华南海鲜市场，但又带病，我认为内地应该开始筛查其他武汉的市场，甚至周边的地方。”

该名女子是一名61岁来自中国的女游客，目前正在当地医院留医，目前没有发烧或出现呼吸道感染病症，预料数天后可以出院，今次个案成为首宗中国境外病例，世卫组织目前已证实了这宗确诊个案。

在此同时，人在武汉考察及了解武汉新型冠状病毒最新疫情的香港食物及卫生局局长徐徳义，行程一直未获公开。特首林郑月娥解释，考察涉及港澳台三地，徐副局长将14日晚返港，并于明早与专家开会，之后向公众交代详情。

香港医管局表示，截至13日中午12时，在过去24小时只接收一名38岁女子，她曾于过去14天到访过武汉，并出现发烧，呼吸道感染获肺炎症状的病人。惟该女病人与病发前没有到过武汉的湿街市。

包括上述个案在内，公立医院自2019年12月31日起，共向卫生署呈报68宗相关病人个案，以及已将病人样本送交化验，目前56人已经出院，所有仍然留院病人情况稳定。医管局指会继续与卫生防护中心保持紧密联系，监察最新的发展，并随时向公众及医护人员提供最新资讯。

而国家卫健委亦向香港卫生署通报，截至周日（12日），武汉市新型冠状病毒感染的肺炎个案仍为41宗，周日没有新增个案报告，有一名新增病人出院，即至今一共有7名病人已经出院、6人情况严重、1人死亡，其余病人病情稳定。

此外，武汉当局已追踪到的密切接触者有763人，全部均已接受医学观察，当中76人已完成观察，目前没有发现相关病例。