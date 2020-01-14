人权观察年度报告批评中国政府加大力度攻击国际人权体系

国际非政府组织人权观察负责人罗斯2020年1月12日在香港机场被拒绝入境，被迫转往巴西，并在圣保罗举行记者会，通报消息。

国际非政府组织人权观察１４日在纽约公布其全球人权状况年度报告。这份报告原计划在香港发布。但该组织负责人罗斯１月１２日入境香港时，被拒绝入境。香港移民部门并未就拒绝其入境的理由做出具体说明。人权组织临时改在纽约举行记者会，发表其年度报告。该组织中国研究员王亚秋女士告诉本台，之所以此前想在香港发布年度报告，是因为今年的报告主题是中国政府加大力度，攻击国际人权体系。香港几个月来争民主自由的抗争运动恰好也与此主题相关。

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王亚秋-人权观察组织中国研究员

王亚秋女士接受本台电话采访时表示，人权观察早在２０１７年就曾发布报告，关注中国政府如何攻击联合国人权体系。这是今年这份报告的一个重要内容。另外，王女士也以去年美国ＮＢＡ休斯敦火箭队经理人因为在推特上发言支持香港引发的风波为例，说明中国在全世界不同国家钳制言论自由。

１３日，中国外交部发言人针对人权观察负责人在香港被拒绝入境一事回答提问时指出，一些非政府组织对香港当前乱局负有责任，理应受到制裁。对此，王亚秋女士回应说：中国外交部发言人的指责完全没有事实根据。人权观察确曾致函香港政府，要求调查警方滥用暴力的行为，回应港人对民主与自由的诉求。但从未支持所谓的暴力和犯罪行为。