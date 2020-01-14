在加蓬被绑的四名中国船员在尼日利亚获救

2019年3月30日，尼日利亚军队特种部队在进行拦截海盗的演戏训练。

据中国驻尼日利亚拉各斯领事馆宣布，去年12月中旬在加蓬河口被绑架的四名中国水手已经在尼日利亚获得释放，

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据法新社报道，拉各斯领事馆网站1月12日发表的中文新闻稿称，驻拉各斯总领馆与各相关使馆及当地中资企业、侨团协同配合，全力开展营救工作，人质平安获释。”

领事馆总领事储茂明在获释水手在回国前，前往探望了船员，并强调地处几内亚湾的“尼日利亚海盗猖獗，跨境作案甚是嚣张。” 加蓬河口是该地区通常不受海盗袭击的地区。

尼日利亚安保部门的一名匿名官员周二向法新社证实，四名中国船员在尼日利亚三角洲省海岸附近的“埃斯克拉沃斯公海上，由尼日利亚联合部队救出，该地区是尼日利亚产油中心，那里有众多犯罪团伙横行。

在去年12月21日至22日晚上，海盗袭击了利伯维尔港的四艘船，杀死了一名加蓬船长，并绑架了船上的四名中国水手。

几内亚湾从塞内加尔一直到安哥拉，之间包括尼日利亚，绵延5700公里，近年来已经超过索马里的亚丁湾，成为世界海盗活动最猖獗的海域。但中国水手被绑的加蓬河口，当地海盗通常袭击那里的船只。

1月初，尼日利亚海军的4名水兵被杀，几天后，两名俄罗斯水手和一名印度水手被绑架，后获得释放，这三人是一艘油轮的船员。

12月底，在喀麦隆港口附近一艘抛锚的希腊油轮遭到武装袭击，船长和7名船员被绑架。

海盗主要来自尼日利亚南部的贫困地区，尽管尼日利亚每天出口200万桶原油，但近几个月来，海盗不再犹豫，离开尼日利亚领海，对喀麦隆，贝宁或多哥的港口附近的船只发动袭击。