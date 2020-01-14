美国把中国撤出外汇操纵国名单

人民币与美元之间的战争后果很难想象

美中签署第一阶段贸易协定在即，美国财政部周一把中国从汇率操纵国名单中移出，即美国不再把中国视为汇率操纵国，但是还在观察名单上，此举被视为美国做出重大让步。

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美国与中国于本周三在华盛顿签署第一阶段贸易协定，美国财政部长姆努钦周一晚间对中国在第一阶段贸易协定中作出承诺，即包括不再使人民币贬值以获得贸易优势表示欢迎，指出中国提出了可以兑现的承诺，提高了透明度。

美国财政部周一宣布，美国不再将中国列为汇率操纵国，但是中国在被观察名单上，美国财政部公布的需要关注的中国和其他9个国家。这些国家包括瑞士、德国、韩国和日本等国。

此前一周，人民币对美元出现了急剧升值。美国把中国撤出外汇操纵国名单的行动格外引人注目，被外界视为美国释放善意，具有象征意义，此举受到纽约股市回升的欢迎。

不过民主党参议院少数党领袖舒默批评美国财政部的决定，认为特朗普政府放弃对中国不公平贸易的做法施压，摘掉中国汇率操纵国标签的做法是“退缩”。

指责中国操纵货币让美中贸易关系紧张，而美国总统特朗普于去年8月首次明确指责中国相关机构让人民币贬值，来提高中国出口商品的竞争力，把中国列入汇率操纵国名单。

美国与中国周三签署第一阶段贸易协定为持续了两年的这两个世界经贸大国的贸易战暂时画上句号。