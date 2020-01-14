美欧日签署声明强化国际贸易规则限制补贴 针对中国

在美中今天将签署第一阶段贸易协议前夕，美国、欧盟及日本周二在华盛顿举行三边会谈后发表联合声明，同意将在世贸组织框架下，强化有关工业补贴领域的国际规则。法新社称，声明岁未点名中国，但此举针对中国，力促中国移除贸易障碍。

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声明称，欧美日三方认为，世贸组织规则所禁止的现行补贴规定，不足以解决某些地区扭曲市场和贸易的补贴现象，因此必须在WTO框架下强化工业补贴领域的国际规则。此外，三方也谴责强迫技术转让的做法。

欧盟主管贸易事务的执行委员霍根（Phil Hogan）周二与美国贸易代表莱特希泽及日本经济产业大臣梶山弘志在华盛顿举行三边会谈，会后发表上述联合声明。

霍根表示，这份联合声明是朝解决全球贸易扭曲问题迈出的重要一步，欧盟坚定认为多边谈判可以有效解决这些问题。这份联合声明也象征全球贸易三大参与者之间建设性的战略合作。

三方并希望在WTO今年6月举行部长级会议讨论之前，能有更多的国家参与其中。

虽然这份声明并未点名中国，但欧盟长期对中国设下进入市场阻碍表达不满。欧盟去年甚至直接一一点出中国的市场准入壁垒，包括限制外商直接投资（FDI）、补贴和国有企业、知识产权保护和执法、繁琐的审批程序、第五代行动通讯（5G）市场准入和公平竞争环境等。

近年来，欧盟与美国及日本联手，希望积极处理关于中国扭曲性补贴、国有企业和强制技术转让引起的不公平竞争状况。

受到各界瞩目的美中第一阶段贸易协议将于今天签署。在协议签署前传出，届时中国将承诺扩大采购美国商品，但包括采购规范、产品标准与补贴国有企业等问题不在第一阶段协议内。美欧日在美中签署协议前三方联手，显示其力促中国正视并处理贸易障碍。