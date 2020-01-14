蓬佩奥警告硅谷巨头 勿在中国助纣为虐

美国国务卿蓬佩奥在华盛顿与北京签署第一阶段贸易协定之前，于1月13日去硅谷与科技巨头见面。他警告科技巨头们，切勿让自己的技术被中国用于强化军队，或对民众进行奥威尔式的监督。

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加州旧金山硅谷是美国科技巨头的摇篮，拥有350家科技公司。蓬佩奥对这些科技领导人说，我在这里不是要求你们离开中国。实际上，恰恰相反，我们希望美国公司通过在中国拓展业务获得财富，并在美国创造就业机会。

不过与此同时，我们必须确保我们公司缔结的合同，不被我们的对手用于强化他们的军队，或有助于他们对某些地区的镇压。我们必须确保美国的技术不会助长真正的“奥威尔式”的监视。“美国的原则”不应成为成功祭坛上的祭品。

他敦促美国企业巨头在中国展开业务时先问自己几个问题：“我在和谁打交道？”“ 在中国开展业务所涉风险与预期收益之间的真正关系是什么？”

北京被特朗普政府指责采取不诚实商业行为，盗窃知识产权，意图利用技术扩大对世界某些地区的控制或加强对中国国内的镇压，特别是对维吾尔族穆斯林的镇压。

法新社说，这些指控是美国与中国贸易角力的核心。这场角力的第一段的结果，导致中美周三15日签署第一阶段双边贸易协议。

蓬佩奥称：“特朗普总统已采取措施应对中国掠夺式经济的做法。他要求尊重和互惠。蓬佩奥补充说，美国政府正在“尽自己的一份力量”。