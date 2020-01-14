错错错 习近平应下罪己诏？

这次台湾总统大选，民进党出身的蔡英文大胜，中国官媒指控受到外部暗黑力量操纵，但国际舆论普遍认为北京误判形势，或者说，在这么一个权力高度集中的国家，说习近平本人误判形势更合适。

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去年此刻，台湾总统蔡英文在遭遇九合一大选风暴后沉重地喘息，她率领的民进党大选中惨败，突然刮起的国民党“韩流”居然把民进党一向视为固若金汤的深绿的高雄席卷而去。

去年元月2日，北京纪念『告台湾同胞书』发表40周年，习近平发表了解决台湾问题大法---把台湾纳入到一国两制框架之下。习近平在那篇纪念讲话中表达了急于统一台湾的愿望，把台湾逼到了墙角。自担任总统以来蔡英文似乎一直采取的是要避免不必要的挑衅，因而采取的是谨慎模糊的策略。她突然变得强硬：从原本不公开接受九二共识，大幅转变为直接拒绝。她期望台湾所有政党，都应该清楚说出“我们拒绝一国两制”，也不要再谈“九二共识”，当时就有世界日报社评指出：“习近平反而暗帮了蔡英文一个大忙，让主张九二共识的蓝营，可能成了‘掩护一国两制的帮凶’，是很难承受之重”。

蔡英文针对习近平的强硬态度包含着一个重大的叙述，任凭中国大陆打压，主权丝毫不能让步，对方越打压，台湾的反弹越大，主权意识，保卫台湾，走自由民主之路。在中国军舰隆隆进入台湾海空时刻，保卫台湾的叙述深深地注入了台湾一代青年心中。蔡英文执政两年多，因改革引发一系列反弹，经济不振，渴求改变经济面貌而不得的台湾人，给她和她的民进党给了沉重的教训，蔡英文没想到在去年这个时刻一步一步重新站立了起来。

蔡英文站起的时候，个人遭遇大起大落，被视为深通民间，人气很旺，靠打经济牌，使国民党重生希望的高雄市长韩国瑜开始走上了下坡路，无论民进党的政治操作也好，北京的帮倒忙也好，韩国瑜为高雄经济的走大陆，为了台湾的繁荣，不能放弃与大陆搞崩关系的国民党九二共识学说，越来越被一揽子视为亲北京的举动，韩国瑜就这样，不管愿意不愿意，背上亲北京的重大嫌疑。

六月份是一个分水岭

蔡英文站起来了，民进党九合一惨败的后遗症尚在，前行政院长，受民进党激进势力支持的赖清德三月份起身挑战蔡英文，蔡英文从初选胜出，民进党整合所有力量，力打主权派，亡国派，把对手往亲北京的路上死推。民进党在整体运作上现在看来是相当成功。国民党九合一大胜带来的更多的是幻觉，面对主权论威胁的时候，除了难以为陷入僵局的九二共识找不到替代理论，党内你争我夺，大佬说话，旧病复发，韩国瑜新市长尚未站稳脚跟，紧急披挂上阵，代表国民党竞选总统，这个时候，蔡英文民意支持率一路上升，韩国瑜难有起色，但仍然不能说完全丧失了机会。然而在六月份这个时候，香港，香港反送中让韩国瑜失去了最后一把救命稻草。

北京对港人请愿的强硬不让，香港特首林郑月娥在北京默许下拖了两个多月才撤销了修例，为时已晚，香港青年开始提出“五大诉求”，这是包括直选在内的更广泛更深刻的民主诉求。其实，在中英双方早年为香港顺利回归中国发表的联合声明，以及后来的基本法中，对香港直选中方都曾许诺。但是习近平上台后，对香港民主诉求越来越强硬，表面的强人也许担心香港的民主火苗向中国大陆扩散，不但由人大出面释放，否定直选诉求，且一步步缩限香港一国两制，直至由港府推动有利于向中国大陆遣返嫌犯的『逃犯条例』，港人彻底清醒了，香港的命运，他们的自由，全部系于司法独立，连司法独立都出了问题，香港一国两制，就完全剩了空壳，这就是这场反送中为什么这么剧烈，这么持久，在警方的强力镇压下，这么暴烈的根本原因，以和平不闻政治闻名的香港人，尤其香港一代青年，开始为自身的自由而战，他们绝不愿意重归中共的重厄之下。

港人的反抗，北京当局的强硬不拔，在港警发射的催泪弹、橡皮子弹，布袋弹的交叉打击下，香港青年也已差不多忘记了生死，香港理工大学上演了最为惨烈的一幕，全世界都看到了，看得最清楚的是有着共同命运感的台湾，尤其台湾新生代。在这个时候，民进党的主权论，亡国说，得到了新生代最切身的响应。

香港反送中，实时实地，上演了一出一国两制失败的大戏，习近平送给了蔡英文另一条枪。

习近平政权的冥顽不化在于，香港危机到了那种地步，全世界都清楚多数港人在支持青年的反抗，唯独北京不信，习近平还沉迷于官媒营造的暴徒不得人心的假舆论，十一月底的香港地方选举给深信“暴徒们”在选举中沉沦的习近平政权重重一击。

这时候，蔡英文与韩国瑜的民调之距相差百分之十五到二十五，而且相当稳定地保持不变，北京政权应该对台湾大选的结果有些预测的把握了，从习近平十一国庆节大谈一国两制去看，似仍然没有多少感觉。其实，这时候大局已定，只有沉湎于韩国瑜胜利之梦之中的韩粉们还在相信民调不堪信任，给自己隆上一层宽解的幻梦。

民主社会，领导人连连错判，只有下台。在中国，在香港危机、台湾选举，中美贸易战连连错判的习近平，应该怎么做。有评论指，习近平至少应该做出像他屡屡所表述的那种“共产党人的敢于担当”，至少或如中国皇朝时代有点皇帝那样，下一个罪己诏？

但有些分析指出，习是不会退让的，香港危机这么深重，香港中联办主任换了骆惠宁，是退让吗？看不出来。至于台湾，愈行愈远，两岸问题，蔡英文已经提出了她的方案，习下一步会怎么做呢？