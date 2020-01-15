中美签署协议前人民币兑美元周三收盘小跌

人民币兑美元即期周三收盘小跌，终结连升走势；中间价则续创五个半月新高。交易员称，美国将比较长时间维持对华输美商品较高关税的言论明显影响市场情绪，另外市场亦担忧第一阶段协议细节可能较为负面，早前做多的头寸逐渐离场，等待关键风险释放。

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他们并指出，中美第一阶段协议的细节料会扰动汇市，但最终走向仍有待于市场预期是否转向，而春节临近阶段结汇需求渐次释放后，人民币续升动力有赖于新的事件刺激；节前离、在岸人民币流动性都有所紧张，这可能会继续助升掉期。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年1月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8845元，1欧元对人民币7.6615元，100日元对人民币6.2635元，1港元对人民币0.88504元，1英镑对人民币8.9638元。

路透社指出，今年至今人民币累计升幅已超1%，同期美指亦升近1%，可见人民币之强势；究其原因，中美将签署第一阶段协议和春节临近客盘阶段结汇意愿较高助力人民币上行。当然利差优势吸引资本流入也不可小视，年初以来套保需求不断推升在岸美元/人民币长端掉期亦可佐证。

受人民币单边强势影响，人民币汇率CFETS指数年初以来也上涨超1.4%，早已回到去年初的水平。汇率指数强势反弹，也意味着中国对外贸易条件在恶化。如果人民币继续单边升值，汇率指数也会加速上行，对出口商而言，前景料更艰难。

还有中美第二阶段协议谈判的困难远比第一阶段来得更艰巨，中间料会有反复，甚至可能威胁到第一阶段协议的执行，这些都可能对汇率形成扰动，从中美的博弈看，单边看多人民币并不合适。而美国财政部周一取消对中国汇率操纵国的认定，这最多算是对签署协议的一种善意，并无实际意义。