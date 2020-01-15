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《视频》人权观察发布会：中国官媒记者与官员提问实况

中国驻联合国官员在人权观察纽约发布会上发言，2020年1月14日。 网络截图

国际著名非政府组织人权观察1月１４日在纽约公布其2020年全球人权年度报告，在长达一个多小时的报告发布会上，人权观察负责人罗斯以及中国人权负责人索菲·理查森女士回答了记者有关中国，委内瑞拉，等国的提问。在发布会结束前，一位驻纽约的中国媒体集团的记者提问，指责人权报告使用双重标准，对亲北京的活动者带有偏见，比如说，在介绍澳大利亚学生示威活动时，将声援香港的学生描述成是正面的，而亲北京的学生则似乎是负面的。对此，人权观察负责人卢斯的回答说：这种双重标准，或者倾向性应该是您个人的臆想。报告只不过是尽量客观地描述了澳大利亚学生示威活动的具体经过。事实上，声援香港的学生受到人身威胁，而亲北京的学生却没有遭受到同样的待遇。