北海道赌场度假村弊案 日本议员陷中国公司贿赂被捕

日本众议员秋元司，因卷入中国500.COM彩票公司计划在日本北海道开发赌场综合度假村贿赂案，被查出收受中国公司提供的各种贿赂超过人民币40万元，1月14日第二次被逮捕。他曾在日本众议院主导强行通过“综合型度假村整备推进法案”。

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据共同社报道，东京地检厅特搜部1月14日以涉嫌收取对方提供约150万日元（约人民币9.4万元）旅费等为由，对众议员秋元司实施了再次逮捕。检方认为他知晓邮件内容，通过虚假发票伪装已支付旅费。他的政策秘书丰岛晃弘曾与他一同赴中国旅行，也被认为与受贿关系很大。检方正朝着“同伙”方向调查这名秘书。

秋元司在2017年12月27日与中国500.COM公司前副社长郑希（37岁，因涉嫌行贿被再次逮捕）等人，乘私人喷气式飞机，从东京羽田机场飞往中国深圳市500.COM公司总部，并考察澳门赌场。据相关人士透露，秋元司的秘书丰岛晃弘在这次旅行后通过邮件要求中国500.COM公司前顾问绀野昌彦（48岁，因涉嫌行贿被再次逮捕）开具指定日期和金额的假发票，随后绀野昌彦提供了2张发票。

48岁的议员秋元司被查出的问题还有：涉嫌收取中国500.COM公司300万日元现金（约19.2万人民币）；让这家中国公司负担他与家人前往北海道留寿都村的机票及住宿费70万日元（约4.3万人民币）；收取演讲费200万日元（约人民币12.8万，比原定多 9.6万）。

据维基百科介绍，2016年9月，秋元司就任众议院内阁委员长，同年12月，他在担任内阁委员长期间，主导强行通过“综合型度假村整备推进法案”（赌场法）。

此外，中国500.COM彩票公司在日本的多名员工也因涉及北海道综合型度假村开发项目弊案被拘捕。