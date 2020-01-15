国民党或下架九二共识？ 蔡英文否认改国号

台湾总统大选给国民党带来一种幻灭感，愈是蔡英文大选时打亡国牌赢得青年人共鸣，溃败的国民党愈感觉“九二共识”给国民党候选人带来的灾难性后果。亡羊补牢，国民党党内下架“九二共识”声浪高。

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国民党在九合一大胜，蔡英文声望落至谷底的背景下，却让后者在总统大选中获得历史性胜利。台湾『上报』报道，国民党不仅错失重返执政机会，在国会也仍然是无法抵挡民进党绝对多数。不少党内人士归咎于两岸论述出了问题，在这次激烈的大选中，过去被称作“定海神针”的九二共识被抹红，甚至与“一国两制”划上等号，痛定思痛，国民党内不少人认为，“九二共识”已毁，要重新检讨“九二共识”论述。

“九二共识”简括地说就是“一个中国，各自表述”。国民党执政时，一个中国就是中华民国，在大陆，习近平之前对各自表述采取模糊容忍，习近平上台后对“各自表述”不能容忍。而蔡英文担任总统后一直婉拒承认九二共识，习近平去年元月发表对台讲话后，蔡英文公开坚决地拒绝九二共识和一国两制，她的民调指数几日内反弹十几个点。

国民党部分青壮时代向前总统马英九请教，经讨论后认为应继续维持“九二共识”，但包括马在内，都体认到国民党大败凸显台湾年轻世代对九二共识不信任，作为两岸谈判基础正当性不足的严重性。认为“未来所有政治性安排，须交给全体国民决定”。

就在国民党内下架九二共识声浪鹊起之时，刚刚辞职的国民党副主席郝龙斌也在呼吁寻找中华民国新共识，郝龙斌表示国民党要撕下共产党、民进党统独对立。郝龙斌15日在脸书发文，直陈“我们的确溃败了”，要“打掉重练”。如何重练？他提出的建议包括“国民党要撕下民进党和共产党制造的统独对立，寻找中华民国全新的共识”。

他解释：20年来，台湾人民“被两个党制造的恐惧绑架挟持! 民进党一再威赫，两岸任何一分的互动，就是增加一分被并吞的可能及恐惧。共产党站在隔岸也不断的威赫，任何一分台独的企图，就会带来战争。这两个党对中华民国不同的威赫，一再的制造恐惧，却在各自的政治环境取得政权遂行己利”，故此，郝龙斌呼吁撕下恐惧，走出恐惧，回到一个正常的轨道。

一些分析指出，习近平威迫台湾就范的做法把台湾推向相反的轨道。台湾学者赵春山表示，九二共识已非定海神针。蓝营青壮派都质疑九二共识已不合时宜。九二共识在习近平去年初说出两岸“共商一国两制台湾方案”后，不断被污名化、妖魔化、在台湾称票房毒药。

民进党人蔡英文在总统大选中高调喊出台湾安全，抵制一国两制，捍卫人权民主而高票当选，不过，还处在喜悦阶段的蔡英文总统遭到指其修改中华民国国号的指控。蔡英文近来讲话中习惯以“中华民国台湾”来表述，接受BBC采访时也说，“我们已经是一个独立的国家，我们叫自己中华民国（台湾）。”蔡英文还明确表示，“对中国来说，侵略台湾的代价将十分巨大。”

但根据中央社报道，联合晚报周三以“改国号？BBC专访蔡总统：我们自称中华民国台湾”为标题表示，认为蔡英文总统的做法是“改国号”、“口谕宪法”，指其“片面改变现状”。台湾总统府发言人周三则反驳：在国际上以中华民国(台湾)、台湾称呼国家早已行之有年，也是为了避免国际社会把中华民国同中国大陆混淆的做法。这位发言人指媒体报道“胡乱指控”，对“国际现势的无知”。并指马英九在总统任内也常采取这样一种说法。