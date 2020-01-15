特朗普称不久将访华 习近平希望美方“公平对待中国企业”

中美两国周三在华盛顿签署第一阶段贸易协议，美国总统特朗普在仪式上致辞中表示，不久的将来会访问中国。而中国国家主席习近平也在一封信件中称，中美第一阶段贸易协议“有利于两国及全世界”，习近平并希望美方“公平对待中国企业”。美国财长称，第2阶段协议将削减更多中国商品关税。

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特朗普在致辞中形容美中贸易谈判“谈判过程艰巨”，他感谢中国国家主席习近平合作，使谈判出现突破，双方达成首阶段协议。特朗普并表示，他在不久的将来会到访中国。特朗普并说，美中达成历史性协议纠正过往错误，为美国工人，农民及家庭带来经济公平及安全。特朗普并赞扬包括财长姆努钦及白宫经济顾问库德洛等人努力。

继特朗普发言后，美国副总统彭斯致辞表示，“今天对美国，中国以至全世界都是好日子”。他强调，协议将使美国新增更多就业岗位。彭斯并强调仍然会坚持实行美国优先政策。

在美中签署协议之前，中国副总理刘鹤朗读中国国家主席习近平写给特朗普的信件。习近平在信中表示，中美第一阶段贸易协议“有利于两国及全世界”，习近平说，这“说明中美双方完全可以在平等及互相尊重的基础上，透过对话磋商找到办法妥善处理及有效解决问题”，“下一步双方要落实协议，推动中美经贸合作取得更大取展”。

习近平并表示，希望美方“公平对待中国企业的正常贸易及投资活动，支持两国企业、科研机构及学校等开展合作，促进中美互信”。习近平说，愿意与特朗普保持密切联系，“中方也愿意与美方双向而行，相信在两国领袖的带领下，中美关系在新的一年，能为两国人民带来更多利益及实惠”。

在美中签署第一阶段贸易协议前数小时，美国财政部长姆努钦接受美媒体访问时说，美国将在第2阶段协议中，削减更多针对中国进口商品的关税。

姆努钦表示，“如同这份协议（第一阶段）减少了一些（关税），第2阶段协议会削减更多。而且我们之前已说过，第2阶段协商可能又分为好几轮协商。”

姆努钦并提到，第一阶段协议已处理中国强迫技术转移与窃取知识产权等美国关切的问题。